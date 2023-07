મણિપુરમાં છેલ્લા 83 દિવસથી હિંસા ચાલુ છે. આ મુદ્દે કેટલાય અભિનેતાઓ અને અભિનેત્રીઓએ પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. અક્ષય કુમારે ટ્વીટ કરીને પીડિતો માટે ન્યાયની માંગ કરી છે.

અક્ષય કુમાર (ફાઈલ તસવીર)

મણિપુર(Manipur)માં છેલ્લા 83 દિવસથી હિંસા ચાલુ છે. આ દરમિયાન અનેક ચોંકાવનારા વીડિયો પણ સામે આવી રહ્યા છે. આ વીડિયોમાં કુકી સમુદાયની બે મહિલાઓને રસ્તા પર નગ્ન કરવામાં આવી છે. આ મહિલયાઓને નગ્ન કરીને પરેડ કરવામાં આવી રહી હોવાનું વિડિયોમાં દેખાઈ રહ્યું છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પણ તેની નિંદા કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે ગુનેગારોને કોઈપણ સંજોગોમાં છોડવામાં આવશે નહીં. આ મુદ્દે કેટલાય અભિનેતાઓ અને અભિનેત્રીઓએ પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. અક્ષય કુમારે(Akshay Kumar) ટ્વીટ કરીને પીડિતો માટે ન્યાયની માંગ કરી છે. તેણે લખ્યું હતું કે, ‘મણિપુરમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ હિંસાનો વીડિયો જોઈને હું હચમચી ગયો છું. હું આશા રાખું છું કે ગુનેગારોને એટલી આકરી સજા થશે કે કોઈ ફરી આવું કૃત્ય કરવાનું વિચારે નહીં.’

Shaken, disgusted to see the video of violence against women in Manipur. I hope the culprits get such a harsh punishment that no one ever thinks of doing a horrifying thing like this again.

રેણુકા સાહાએ પણ સરકાર પર ટોણો માર્યો હતો. તેણે મહિલાઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચાર પર સવાલો ઉઠાવ્યા. આ અભિનેત્રીએ લખ્યું કે, ‘શું મણિપુરમાં થઈ રહેલા અત્યાચારને રોકનાર કોઈ નથી? જો એ બે મહિલાઓના વિડિયોએ તમને હચમચાવ્યા નથી, તો શું તમે માણસ કહેવા માટે પણ યોગ્ય છો? ભારતીય હોવું તો દૂરની વાત છે.’

Is there no one to stop the atrocities in Manipur? If you are not shaken to the core by that disturbing video of two women, is it even right to call oneself human, let alone Bharatiya or Indian!