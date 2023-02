તેલુગુ સિનેમા સિવાય તામિલ અને હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ તેમણે ખૂબ જ લોકપ્રિયતા હાંસલ કરી હતી. તેમને 2016માં દાદાસાહેબ ફાલ્કે પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. કે. વિશ્વનાથના નિધન પર બૉલિવૂડથી લઈને સાઉથ સિનેમાના દિગ્ગજ સિતારા સુધી દરેકે શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

કે. વિશ્વનાથની ફાઈલ તસવીર

દાદાસાહેબ ફાલ્કે પુરસ્કારથી સન્માનિત જાણીતા ફિલ્મકાર કસીનથુની વિશ્વનાથનું હૈદરાબાદના એક ખાનગી હૉસ્પિટલમાં નિધન થયું છે. તે 92 વર્ષના હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે વિશ્વનાથ ઘણો સમયથી બીમાર હતા અને તેમને ઊંમર સંબંધિત અનેક મુશ્કેલીઓ હતી. તેમણે ગુરુવારે રાતે હૉસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. `કલાતપસ્વી`ના નામે જાણીતા વિશ્વનાથનો જન્મ ફેબ્રુઆરી 1930માં આંધ્રપ્રદેશમાં થયો હતો. તેલુગુ સિનેમા સિવાય તામિલ અને હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ તેમણે ખૂબ જ લોકપ્રિયતા હાંસલ કરી હતી. તેમને 2016માં દાદાસાહેબ ફાલ્કે પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. કે. વિશ્વનાથના નિધન પર બૉલિવૂડથી લઈને સાઉથ સિનેમાના દિગ્ગજ સિતારા સુધીએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે દિગ્ગજ તેલુગુ ફિલ્મ નિર્માતા અને દાદા સાહેબ ફાલ્કે પુરસ્કારથી સન્માનિત કે. વિશ્વનાથના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું, "શ્રી કે. વિશ્વનાથ ગારુના નિધનથી દુઃખી છું. તે સિનેમા જગતના એક દિગ્ગજ હતા, જેમણે પોતાને એક રચનાત્મક અને બહુમુખી નિર્દેશન તરીકે પ્રતિષ્ઠિત કર્યાં. તેમની ફિલ્મોએ દાયકાઓ સુધી વિભિન્ન શૈલીઓ અને દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. તેમના પરિવાર અને પ્રશંસકો પ્રત્યે સંવેદના. ઓમ શાંતિ."

Saddened by the passing away of Shri K. Viswanath Garu. He was a stalwart of the cinema world, distinguishing himself as a creative and multifaceted director. His films covered various genres and enthralled audiences for decades. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) February 3, 2023

અભિનેતા ચિરંજીવીએ ટ્વીટ કર્યું, `આઘાતમાં છું. કે વિશ્વનાથનું જવું ભારતીય/તેલુગુ સિનેમા અને મારે માટે વ્યક્તિગત રીતે એક અપૂરણીય ક્ષતિ છે. અનેક બેહતરીન ફિલ્મો આપનાર મહાન ફિલ્મકાર હંમેશાં (સ્મૃતિઓમાં) જીવતા રહેશે. ઓમ શાંતિ.`

Shocked beyond words!

Shri K Viswanath ‘s loss is an irreplaceable void to Indian / Telugu Cinema and to me personally! Man of numerous iconic, timeless films! The Legend Will Live on! Om Shanti !! ?? pic.twitter.com/3JzLrCCs6z — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 3, 2023

K. Vishwanath Ji you taught me so much, being on set with you during Eeshwar was like being in a temple…

RIP My Guru ? pic.twitter.com/vmqfhbZORx — Anil Kapoor (@AnilKapoor) February 2, 2023

Sad to hear about the passing of India’s 1st auteur director #KVishwanath ..He is gone , but his films will live forever ??? — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 3, 2023

Disheartening to know about the tragic news of #KVishwanath garu. Words may not suffice to express his loss.

His contribution to Telugu Cinema will live on in our memories forever.



My sincere condolences to his entire family & dear ones. OM SHANTI ? — Ravi Teja (@RaviTeja_offl) February 3, 2023

Truly saddened to hear about the passing of K Vishwanath gaaru.

This is not just a loss to the Telugu industry but to our country!

My condolences to his near and dear ones. May his soul rest in peace ?? pic.twitter.com/pHBODbN0sz — Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) February 3, 2023

વિશ્વનાથે `સાઉન્ડ આર્ટિસ્ટ` તરીકે પોતાના કરિઅરની શરૂઆત કરી. પોતાના શાનદાર કરિઅરમાં તેમને 1992માં પદ્મશ્રી, પાંચવાર રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર, 20 નંદી પુરસ્કાર (આંધ્ર પ્રદેશ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતા પુરસ્કાર) અને `લાઈફટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કાર` સહિત 10 ફિલ્મફૅર એવૉર્ડ પણ મળ્યા છે. વિશ્વનાથે પોતાના કરિઅરમાં લગભગ 50 ફિલ્મો બનાવી. તેલુગુ ફિલ્મ ઉદ્યોગના એક પ્રસિદ્ધ ફિલ્મ નિર્માતા હોવાની સાથે જ તેમણે તામિલ અને હિન્દી સિનેમા માટે પણ કામ કર્યું.