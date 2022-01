સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ `દેવદાસ`નું ગીત `કહે છેડે મોહે...` બિરજુ મહારાજે કોરિયોગ્રાફ કર્યું હતું. આ ગીત માટે માધુરી દીક્ષિતે ભારે લહેંગા પહેરીને ડાન્સ કર્યો હતો.

તસવીરઃ ઈન્સ્ટાગ્રામ

જાણીતા કથક ડાન્સર પંડિત બિરજુ મહારાજ (Birju Maharaj)નું હાર્ટ એટેકના કારણે નિધન થયું છે. પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા બિરજુ મહારાજે 83ની વર્ષની વયે દિલ્હીમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના પૌત્ર સ્વરાંશ મિશ્રાએ આ માહિતી આપી હતી. બિરજુ મહારાજના અવસાનના સમાચારથી સંગીતપ્રેમીઓમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું. પંડિત બિરજુ મહારાજે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં કથકને એક નવી ઓળખ આપી. આ સાથે બૉલીવુડની કેટલીક ફિલ્મોમાં કોરિયોગ્રાફીએ તેને નવો રંગ આપ્યો છે. માધુરી દીક્ષિત અને અનુપમ ખેર જેવી હસ્તીઓએ તેમની નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

બિરજુ મહારાજ કથકના પર્યાય હતા. બિરજુ મહારાજનો જન્મ લખનૌ ઘરાનાના અચ્છન મહારાજના ઘરે થયો હતો. તેમણે તેમના કાકા લચ્છુ મહારાજ અને શંભુ મહારાજ પાસેથી કથક શીખ્યા.

બિરજુ મહારાજે સૌપ્રથમ સત્યજીત રેની ફિલ્મ `શતરંજ કે ખિલાડી`માં બે ડાન્સ નંબરની કોરિયોગ્રાફી સાથે પોતાનો અવાજ આપ્યો હતો. સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ `દેવદાસ`નું ગીત `કહે છેડે મોહે...` બિરજુ મહારાજે કોરિયોગ્રાફ કર્યું હતું. આ ગીત માટે માધુરી દીક્ષિતે ભારે લહેંગા પહેરીને ડાન્સ કર્યો હતો.

માધુરી હંમેશાથી તેની ફેવરિટ ડાન્સર રહી છે. તેમનું માનવું હતું કે માધુરી પણ મીના કુમારી અને વહીદા રહેમાનની જેમ એક મહાન ડાન્સર છે. માધુરીએ તેમના નિધન પર પોસ્ટ કરી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે.

બાજીરાવ મસ્તાની ફિલ્મના ગીત મોહે રંગ દો લાલમાં દીપિકા પાદુકોણે એ જ કથક કર્યું હતું જે પંડિત બિરજુ મહારાજે શીખવ્યું હતું. દીપિકાએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે તે શૂટિંગ દરમિયાન રડી હતી કારણ કે તે યોગ્ય રીતે ડાન્સ કરી શકતી ન હતી.

બિરજુ મહારાજે માધુરી દીક્ષિતના મોટાભાગના ગીતોની કોરિયોગ્રાફી કરી છે. સિંગર્સ માલિની અવસ્થી અને અદનાન સામીએ પણ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

Extremely saddened by the news about the passing away of Legendary Kathak Dancer- Pandit Birju Maharaj ji.

We have lost an unparalleled institution in the field of the performing arts. He has influenced many generations through his genius.

May he rest in peace.??#BirjuMaharaj pic.twitter.com/YpJZEeuFjH — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) January 16, 2022

आज भारतीय संगीत की लय थम गई। सुर मौन हो गए। भाव शून्य हो गए। कत्थक के सरताज पंडित बिरजू महाराज जी नही रहे। लखनऊ की ड्योढ़ी आज सूनी हो गई। कालिकाबिंदादीन जी की गौरवशाली परंपरा की सुगंध विश्व भर में प्रसरित करने वाले महाराज जी अनंत में विलीन हो गए।

आह!अपूर्णीय क्षति है यह

ॐ शांति? pic.twitter.com/dLBEy5aPqR — मालिनी अवस्थी Malini Awasthi (@maliniawasthi) January 17, 2022

બૉલિવૂડના જાણીતા ડિરેક્ટર સુભાષ ઘઈએ પણ બિરજુ મહારાજના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું તેમને જોઈને જાણવા મળ્યું કે ડાન્સ એટલે બોડી અને સોલ એટલે આંખ. એટલા માટે જ તેમને કથકના જગત ગુરુ કહેવાય છે.

My first learning from kathak dance maestro was in my college youth festival when he expressed a romantic conversation between lord krishna n radha thru his two eyes talking. I learnt ‘DANCE means body but soul is in eyes.

That’s y he was a Jagat guru in kathak??

RIP BIRJU SIR?? pic.twitter.com/yeWT5Fv23v — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) January 17, 2022

અભિનેત્રી હેમા માલિનીએ પણ બિરજુ મહારાજના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે.

The nation mourns the passing of a true legend, Shri Birju Maharaj,Kathak exponent par excellence. His ghungroos were on his ankles till he breathed his last.I always admired and respected him as a giant of the medium of Kathak & will miss his presence on the firmament of dance? pic.twitter.com/Wz0VLGDQPW — Hema Malini (@dreamgirlhema) January 17, 2022