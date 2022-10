અમિતાભ બચ્ચનથી લઈને હેમા માલિની, અનુપમ ખેર અને કરણ જોહર જેવા પ્રખ્યાત સ્ટાર્સે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ચાહકો માટે દશેરા પર ખાસ સંદેશાઓ શેર કર્યા છે.

દેશભરમાં વિજય દશમી( Dussehra Wishes)ની ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ફિલ્મી દુનિયામાં પણ બૉલિવૂડ સ્ટાર્સ (Bollywood Celebs Dussehra Wishes)એકબીજાને દશેરાની શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે, અને તેમના પ્રિયજનો માટે એક ખાસ સંદેશ શેર કરીને દરેકને વિજયા દશમીની શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે. બૉલિવૂડમાં દરેક તહેવારો ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. નવરાત્રિના 9માં દિવસે માતાની ભક્તિમાં લીન જોવા મળતા સ્ટાર્સ આજે દશેરા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત દેખાઈ રહ્યા છે. આજે, અમિતાભ બચ્ચનથી લઈને હેમા માલિની, અનુપમ ખેર અને કરણ જોહર જેવા પ્રખ્યાત સ્ટાર્સે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ચાહકો માટે દશેરા પર ખાસ સંદેશાઓ શેર કર્યા છે.

બિગ બીએ પુત્ર અભિષેકની પોસ્ટ શેર કરતા દશેરાની શુભેચ્છા પાઠવી છે.

હેમા માલિનીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરી લખ્યું કે `દશેરા આજે ભગવાન વિષ્ણુના દિવ્ય અવતાર શ્રી રામ દ્વારા રાવણના વ્યક્તિમાં અનિષ્ટની અંતિમ જીતની ઉજવણી કરે છે. સમગ્ર દેશમાં ઉલ્લાસ અને ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવેલ પ્રસંગ. આપ સૌને દશેરાની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. જય શ્રી રામ.

Dussehra today celebrates the final vanquishing of evil in the person of Ravan by Shri Ram, the divine avatar of Lord Vishnu. An event celebrated with joy and pomp all over the country? Wish you all a very Happy Dussehra. Jai Shri Ram? pic.twitter.com/2IYR0flAtQ