વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી(Narendra Modi)ના માતા હીરાબા મોદી (Hiraba Death)નું શુક્રવારે 100 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. અમદાવાદની યુએન મહેતા હોસ્પિટલમાં સવારે 3.30 કલાકે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. વડાપ્રધાન ગુજરાત (Gujarat)પહોંચીને માતાની અંતિમ યાત્રામાં જોડાયા છે. તેમણે માતાને કાંધ આપી હતી.આ દુ:ખની ઘડીમાં દેશ-વિદેશના લોકો હીરાબાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. આ સાથે જ બૉલિવૂડથી લઈને ટીવી સ્ટાર્સે પણ ટ્વિટ કરી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે. કંગના રનૌત, કપિલ શર્મા અને અનુપમ ખેર સહિતના તમામ સ્ટાર્સે પીએમ મોદીની માતાને યાદ કરીને ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી હતી.

બૉલિવૂડ ખેલાડી અક્ષય કુમારે ટ્વિટર પર એક પોસ્ટ લખીને પીએમ મોદીને હિંમત આપી. તેણે ઈમોશનલ પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે માતાને ગુમાવવાના દુઃખથી મોટું કંઈ નથી. નોંધનીય છે કે અક્ષય કુમારની માતાનું ગત વર્ષે નિધન થયું હતું.

My heartfelt condolences on the passing of Smt. Heeraben Modi. A simple, principled lady, she raised a fine son in our PM Shri Narendra Modiji. ?️ Shanti ? My personal condolences to our PM and his family. @narendramodi pic.twitter.com/5RxRXobyca — Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 30, 2022

PM મોદીના માતા હીરાબાની તસવીરો શેર કરતા અનપુમ ખેરે ટ્વિટર પર લખ્યું, આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી! તમારી માતા શ્રી હીરાબા જીના અવસાન વિશે સાંભળીને હું દુઃખી અને વ્યથિત છું. તેમના પ્રત્યેનો તમારો પ્રેમ અને આદર વિશ્વ સમક્ષ સ્પષ્ટ છે. તમારા જીવનમાં તેમનું સ્થાન કોઈ ભરી શકશે નહીં! પણ તમે તો ભારત માતાના પુત્ર છો! દેશની દરેક માતાના આશીર્વાદ તમારા પર છે મારી માતાના પણ!

કોમેડિયન કપિલ શર્માએ પીએમ મોદીના ટ્વિટરને રિટ્વીટ કર્યું છે. તેમણે લખ્યું- માનનીય પીએમ મોદીજી, માતાનું દુનિયા છોડીને જવું ખૂબ જ દુઃખદાયક છે. તેમના આશીર્વાદ હંમેશા તમારી સાથે રહેશે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ઈશ્વર માતા જીને તેમના ચરણોમાં સ્થાન આપે ઓમ શાંતિ.

शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। pic.twitter.com/yE5xwRogJi — Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2022

બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌતે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું- ભગવાન આ મુશ્કેલ સમયમાં વડાપ્રધાનને ધીરજ અને શાંતિ આપે, ઓમ શાંતિ

My deepest condolences to Shri @narendramodi on the sad demise of his beloved ‘maa’.

भारत माँ के सपूत की माँ का कर्मयोगी जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। शतक शतक नमन।

ओम् शांति। pic.twitter.com/bNPWpI9d2P — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 30, 2022

View this post on Instagram A post shared by Smriti Irani (@smritiiraniofficial)

The loss of a parent is always heartbreaking and never easy.

Sending you our sincere prayers and wishes during this tough time @narendramodi ji.

May she rest in peace. Om Shanti ?? — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 30, 2022

આ ઉપરાંત અભિનેતા અનિલ કપૂરે પણ હીરાબાને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે.