Fukrey 3 Release Update: `ફુકરે 3`ના ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પણ છેલ્લા લાંબા સમયથી મેકર્સ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટને વારંવાર ટાળી રહ્યા હતા. તો હવે ચાહકોને વધારે ઇંતેજાર કરવાની જરૂર નથી કારણકે હવે ફિલ્મને પ્રીપોન કરી દેવામાં આવી છે. તો જાણો ક્યારે રિલીઝ થશે `ફુકરે 3`. આશા છે કે ફિલ્મનું ટ્રેલર પણ ટૂંક સમયમાં જ રિલીઝ કરવામાં આવશે.

બે મહિના પહેલા જ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે ફિલ્મ

ફિલ્મ પહેલા આ વર્ષના અંતે એટલે કે ડિસેમ્બરમાં રિલીઝ થવાની હતી. પણ હવે સમાચાર છે કે ફિલ્મ 28 સપ્ટેમ્બરને સિનેમાઘરોમાં દસ્તક દેવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. તાજેતરના રિપૉર્ટ પ્રમાણે, ફુકરેની ટોલી હવે બે મહિના પહેલા જ પોતાના ચાહકોને એન્ટરટેઈન કરવા માટે આવી રહી છે. જો કે, અત્યાર સુધી આ મામલે કોઈ માહિતી નથી મળી કે એકાએક મેકર્સે ફિલ્મની રિલીઝ ડેટમાં આ ફેરફાર કેમ કર્યા છે.

કારણકે હવે ફિલ્મની રિલીઝમાં એક મહિનાથી પણ ઓછો સમય વધ્યો છે, તો એવામાં ટૂંક સમયમાં જ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવે તેવી આશા છે. માહિતી પ્રમાણે શાહરુખ ખાનની `જવાન` સાથે `ફુકરે 3`નું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવશે.

CONFIRMED… ‘FUKREY 3’ WILL NOW ARRIVE ON 28 SEPT… #Fukrey3 gets a new date, will now release on 28 Sept 2023… #NewPosters…



ALSO, #Fukrey3Trailer will arrive next week and will be playing in theatres with #Jawan.#MrighdeepSinghLamba #RiteshSidhwani #FarhanAkhtar pic.twitter.com/HH6gncsVl7