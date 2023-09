શાહરૂખ ખાન (Shah Rukh Khan)ના ચાહકો સવારે 6 વાગ્યે `જવાન ડે` મનાવવા થિયેટરોની બહાર નાચતા અને ફટાકડા ફોડતા જોવા મળ્યા હતા.

તસવીર: એક્સ (ટ્વિટર)

શાહરૂખ ખાન (Shah Rukh Khan)ના ચાહકો સવારે 6 વાગ્યે `જવાન ડે` મનાવવા થિયેટરોની બહાર નાચતા અને ફટાકડા ફોડતા જોવા મળ્યા હતા. ફિલ્મનો પહેલો શો જોવા માટે થિયેટરોની બહાર ભારે ભીડ એકઠી થઈ હતી. માત્ર થિયેટરની બહાર જ નહીં, થિયેટરની અંદર પણ ચાહકો `જિંદા બંદા` પર ડાન્સ કરી રહ્યા હતા. તેનો વીડિયો ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. એક ફેન પેજએ લખ્યું, " નફરતા કરવાવાળા ભલે એમ કહીને રડતા રહે કે આ કોર્પોરેટ બુકિંગ છે, કારણ કે તેમના સપનામાં પણ તેમના કોઈ પણ સ્ટારે 6 વાગ્યાના શો # જવાન માટે આટલી ભીડ ખેંચી શકશે નહીં."

જુઓ વાયરલ વીડિયોઃ

બેંગલુરુમાં પણ ચાહકો વહેલી સવારે ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા હતા. એક પ્રશંસકે વિડિયો શેર કર્યો અને લખ્યું, "બેંગલુરુથી આગલા સ્તરના #Jawan સેલિબ્રેશન સીન."

Haters can keep crying saying it`s corporate booking because in their wildest dream their star won`t be able to bring this much crowd for a 6AM show #Jawanpic.twitter.com/9lDNoyJVyZ