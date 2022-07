ફિલ્મ પોતાની સિનેમેટોગ્રાફી અને સંગીત માટે જાણીતી છે. 20મી એનિવર્સરી પર, ભણસાલી પ્રૉડક્શન્સે ફિલ્મના એક પછી એક ત્રણ પોસ્ટર શૅર કર્યા છે.

તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે

શાહરુખ ખાન (Shah Rukh Khan), ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન (Aishwarya Rai Bachchan), માધુરી દીક્ષિત (Madhuri Dixit) સ્ટારર `દેવદાસ` (Devdas)એ 12 જુલાઈના રોજ 20 વર્ષ પૂરા કર્યા છે. સંજય લીલા ભણસાલીના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ એક પીરિયડ ડ્રામા છે જે પ્રેમ અને દિલ તૂટવા પર કેન્દ્રિત છે. ફિલ્મ પોતાની સિનેમેટોગ્રાફી અને સંગીત માટે જાણીતી છે. 20મી એનિવર્સરી પર, ભણસાલી પ્રૉડક્શન્સે ફિલ્મના એક પછી એક ત્રણ પોસ્ટર શૅર કર્યા છે.

શૅર કરવામાં આવેલા પોસ્ટરમાં, શાહરુખ ખાન 2000ના દાયકાની શૈલીના પોલ્કા ડૉટ સ્કાર્ફ અને એક ચોક્કસ કલરના સૂટ સાથે એક રસપ્રદ લૂક આપતા દેખાય છે. વધુ એક પોસ્ટરમાં ઐશ્વર્યા પારોના પાત્રમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે. અન્ય એક પોસ્ટરમાં સુંદર માધુરીને ચંદ્રમુખી તરીકે દેખાય છે. પોસ્ટર તમારે જૂની સ્મૃતિઓમાં છોડવા માટે પૂરતી છે.

Devdas is mystical.

Devdas is melancholic yet poetic.



Devdas is a character and a film so special that it sparks love, longing & romance within us even today... ?

Devdas, 20 years later still stands for all this and a lot more!

Here’s celebrating #20YearsOfDevdas pic.twitter.com/hp8iG1AoNs