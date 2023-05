તેલુગુ કોરિયોગ્રાફર ચૈતન્ય (Telugu Choreographer Chaitanya)એ રવિવાર, 30 એપ્રિલના રોજ કથિત રીતે આત્મહત્યા કરી હતી.

તેલુગુ કોરિયોગ્રાફર ચૈતન્ય (Telugu Choreographer Chaitanya)એ રવિવાર, 30 એપ્રિલના રોજ કથિત રીતે આત્મહત્યા કરી હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચૈતન્ય તેની લોન ચૂકવવામાં સક્ષમ ન હતા અને તેના દબાણથી તેમણે આંધ્ર પ્રદેશના નેલ્લોરમાં ફાંસી લગાવી લીધી. સ્વર્ગસ્થ કોરિયોગ્રાફર ચૈતન્ય લોકપ્રિય તેલુગુ ડાન્સ શો ધી માં જોવા મળ્યા હતા.

એક રિપોર્ટ અનુસાર, આત્મહત્યા કરતા પહેલા ચૈતન્યએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર એક વીડિયો પણ શેર કર્યો હતો. વીડિયોમાં તેણે ખુલાસો કર્યો છે કે તે તેની લોન ચૂકવવામાં સક્ષમ નથી. તેણે કહ્યું કે તે દબાણ સહન કરવા સક્ષમ નથી.

ચૈતન્ય વીડિયોમાં માતા-પિતા અને મિત્રોની માફી માંગે છે

ચૈતન્યએ વીડિયોમાં કહ્યું, “મારી માતા, પિતા અને બહેને મારી ખૂબ કાળજી લીધી અને મને ક્યારેય કોઈ સમસ્યાનો સામનો નથી કરવા દીધો. હું મારા બધા મિત્રોની દિલથી માફી માંગુ છું. મેં ઘણા લોકોને નારાજ કર્યા છે અને હું બધાની માફી માંગુ છું. પૈસાની બાબતમાં મેં મારી ભલાઈ ગુમાવી દીધી. વ્યક્તિ માત્ર લોન લેવા માટે સક્ષમ ન હોવો જોઈએ પણ તેને ચૂકવવાની ક્ષમતા પણ હોવી જોઈએ. પરંતુ હું તે કરી શક્યો નહીં. હાલમાં હું નેલ્લોરમાં છું અને આ મારો છેલ્લો દિવસ છે. હું મારી દેવાની સમસ્યાઓ સહન કરી શકતો નથી."

This is unexpected #Chaitanya master, Suicide isn`t a solution,u are such a talented soul yet couldn`t understand how u could do this. It needs lot of guts to commit suicide,u could`ve used that courage to solve your problems,Super angry&sad on ur death#Dhee#RipChaitanyaMaster pic.twitter.com/6CpAkNvCn4