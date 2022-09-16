‘થેન્ક ગૉડ’માં અજય દેવગનની સાથે મુખ્ય ભૂમિકામાં સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને રકુલ પ્રીત સિંહ છે
‘થેન્ક ગોડ’નું પોસ્ટર
બૉલિવૂડ માટે જાણે અત્યારે ખરાબ સમય ચાલી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી દરેક ફિલ્મ યુઝર્સ બૉયકૉટ કરી રહ્યાં છે. ફિલ્મ રિલીઝની ડેટ જાહેર થાય કે સાથે તરત જ બૉયકૉટનો ટ્રેન્ડ શરુ થઈ જાય છે. બૉયકૉટ ટ્રેન્ડમાં વધુ એક ફિલ્મનું નામ સામેલ થઇ ગયું છે. તાજેતરમાં અજય દેવગન (Ajay Devgn), સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા (Sidharth Malhotra) અને રકુલ પ્રીત સિંહ (Rakul Preet Singh) સ્ટારર ફિલ્મ ‘થેન્ક ગોડ’ (Thank God)નું ટ્રેલર રિલીઝ થયું હતું. ટ્રેલર રિલીઝના થોડાક જ સમયમાં ફિલ્મને બૉયકૉટ કરવાનો ટ્રેન્ડ શરુ થઈ ગયો છે.
‘થેન્ક ગોડ’ ૨૫ ઑક્ટોબરે થિયેટરમાં રિલીઝ થશે. ઈન્દ્ર કુમારના નિર્દેશનમાં બનેલી આ ફિલ્મનું ટ્રેલર જે દિવસે રિલીઝ થયું, તે જ દિવસથી ફિલ્મનો વિરોધ પણ શરૂ થઈ ગયો છે. ટ્વિટર પર #Boycott_ThankGodMovie હેશટેગ ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યું છે. યુઝર્સનો આરોપ છે કે, ફિલ્મમાં ભગવાન ચિત્રગુપ્તનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે.
ટ્રેલર જોયા બાદ ફિલ્મની વાર્તાનો અંદાજ લગાવવો ખૂબ જ સરળ હતો. વાર્તા એક સામાન્ય માણસ અને ચિત્રગુપ્તની આસપાસ ફરે છે. ‘થેન્ક ગોડ’ એક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. જે માણસ અને ભગવાન વચ્ચેની રમુજી વાર્તા કહે છે. ટ્રેલર ઘણું ફની છે પરંતુ હવે લોકો આ ફિલ્મ પર પણ પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવી રહ્યા છે.
ટ્રેલરમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે કે, સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાનું કાર અકસ્માતમાં મૃત્યુ થાય છે અને જ્યારે તે આંખ ખોલે છે ત્યારે તેની સામે યમરાજ અને ચિત્રગુપ્ત હોય છે. બસ અહીં એક સીન છે કે, ચિત્રગુપ્ત એટલે કે અજય દેવગનની આસપાસ ઘણી બધી છોકરીઓ છે, જેઓ ટૂંકા કપડા પહેરે છે. આ જોઈને યુઝર્સનો પારો ઊંચો થઈ ગયો હતો.
ટ્વિટર યુઝર્સ સવાલ પૂછી રહ્યાં છે કે, ‘બૉલિવૂડની ફિલ્મોમાં હિંદુ દેવી-દેવતાઓનું અપમાન કરીને ક્યાં સુધી લોકોની ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવામાં આવશે! શું તમે જાણો છો કે ચિત્રગુપ્તને બ્રહ્માંડના પ્રથમ અકાઉન્ટન્ટ કહેવામાં આવે છે. તેઓ પરમ પિતા બ્રહ્માના ૧૭મા પુત્ર છે અને કાયસ્થ કુળના પ્રમુખ દેવતા માનવામાં આવે છે.’
#Boycott_ThankGodMovie— शुभावस्तु हिन्दुत्वादी (@shubha_hindu) September 16, 2022
क्या बॉलीवुड के लिए हिंदू देवता मज़ाक, अश्लीलता के लिए हैं?#ThankGod मे #AjayDevgn भगवान Chitragupta बने हैं, जिनके पीछे कम कपड़े पहने लड़कियां हैं, वह घटिया जोक्स पर चर्चा कर रहे हैं।
क्या हिंदू देव मसखरे होते हैं?#BoycottBollywood #Boycott_ThankGodMovie pic.twitter.com/h8xAjbkY1F
हमेशा हिंदु देवी देवताओंका ही क्यु अपमान किया जाता है| सरकारने इसके खिलाफ सक्त से सक्त कार्यवाही करना आवश्यक है|#Boycott_ThankGodMovie pic.twitter.com/XQ2BMiEuCB— Shubham Patil (@Shubham_Patil68) September 16, 2022
करोडों हिंदूओ की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचानेवाले फिल्म `थैंक गाँड` पर बहिष्कार करो!— Pandurang Dhond (@PandurangDhond7) September 16, 2022
#Boycott_ThankGodMovie https://t.co/AipX8WZfnk
યુઝર્સ અજય દેવગનને ભગવાન ચિત્રગુપ્તના રોલમાં બતાવવા સામે વાંધો ઉઠાવી રહ્યા છે.
#Boycott_ThankGodMovie— Sau. Renu Sharma (@DrRenu12) September 16, 2022
अभिनेता अजय देवगन द्वारा फिल्म ‘थैंक गोड’ में ‘चित्रगुप्त’ का अनादर !!
फिल्म में देवी-देवताओं का उपहास उड़ाया गया है ।
कब तक इस प्रकार से देवी -देवताओं अपमान होता रहेगा......!!@Vikash_0886 @minu_khaitan pic.twitter.com/zczfnNbxTL
@SidMalhotra @ajaydevgn Kindly change ur character from Chitragupta Bhagwaan in modern Avtar with vulgar half naked girls dancing behind.. to anything that is not related to any Hindu Gods..— Indian Defence News (@latest_defence) September 10, 2022
Otherwise #BoycottThankGod #boycottThankGodMovie is the only option for us..
#Bollywood say`s ppl don`t watch our movie because the content of the movie is not good. If you make this type of content then why do ppl watch you?? #Boycottbollywood #BoycottThankGod #BoycottBramhashtra #BoycottVikramVedha @varunkapurz @beingarun28 pic.twitter.com/O4zCT52FpD— Shubham Raj ?? (@shubhamraj5225) September 10, 2022
बॉलीवुड द्वारा निरंतर सनातनियों के भगवानों का मज़ाक बनाया जा रहा है इसी क्रम में दिपावली पर रिलीज़ हो रही डायरेक्टर इंद्रकुमार की फिल्म "Thank God" में भगवान चित्रगुप्त का किरदार निभा रहे अजय देवगन को अर्द्धनग्न स्त्रियों के बीच दिखाया गया है। #BoycottThankGod#BycottAjayDevgan pic.twitter.com/4fEdftSgXp— Abhishek Saxena (@krishnabhakt_as) September 10, 2022
અજય દેવગન, સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને રકુલ પ્રીત સિંહની ફિલ્મ ‘થેન્ક ગોડ’ ૨૫ ઑક્ટોબરે થિયેટરમાં રિલીઝ થવાની છે.