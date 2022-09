લાંબા સમયથી વેન્ટિલેટર રહેલા કૉમેડિયન રાજુ શ્રીવાસ્તવે આખરે દિલ્હીમાં દમ તોડ્યો હતો. તેમના નિધનથી સમગ્ર દેશ આઘાતમાં છે. બૉલીવૂડ સેલેબ્સ રાજુ શ્રીવાસ્તવના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે.

Raju Srivastava

રાજુ શ્રીવાસ્તવ

બધાને ચહેરા પર હાસ્ય લાવનાર રાજુ શ્રીવાસ્તવ(Raju Srivastava)એ તમાની આંખો ભીની કરી છે. લાંબા સમયથી વેન્ટિલેટર રહેલા કૉમેડિયન રાજુ શ્રીવાસ્તવે આખરે દિલ્હીમાં દમ તોડ્યો હતો. તેમના નિધનથી સમગ્ર દેશ આઘાતમાં છે. તે એક ઉમદા હાસ્ય કલાકાર તો હતાં જ, સાથે સાથે એક સારી વ્યક્તિ પણ હતાં. તેમના નિધન પર નેતાઓથી લઈ અભિનેતાએ કલાકારો શોક વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે.

જાણીતા લેખક કુમાર વિશ્વાસે પોતાની આગવી શૈલીમાં રાજી શ્રીવાસ્તવને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. કુમાર વિશ્વાસે ટ્વીટ કરીને લખ્યું, `રાજુ ભાઈએ આખરે ભગવાનની દુનિયાની ઉદાસી સામે લડવા માટે સાંસારિક યાત્રામાંથી બ્રેક લીધો છે. સંઘર્ષના દિવસોથી લઈને ખ્યાતિના શિખર સુધીની તેમની સફરના સેંકડો સંસ્મરણો આંખો સમક્ષ તરવરતા હોય છે. દુઃખી લોકોને સ્મિતની દિવ્ય ભેટ આપનાર સિકંદર ભાઈને સલામ.`

અભિનેતા રાજપાલ યાદવે પણ કૉમેડિયનના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યુ છે. તેમણે ટ્વિટર પર રાજુ શ્રીવાસ્તવની તસવીર શેર કરી ઈમોશનલ પોસ્ટ લખી છે.

I have no words to describe this loss. You have left us all too soon. You will be missed my brother. I just can’t believe this. ????#RajuSrivastav #RIP pic.twitter.com/bf5m53nLPq — Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial) September 21, 2022

ફિલ્મ ડિરેક્ટર વિવેક અગ્નિહોત્રીએ પણ રાજુ શ્રીવાસ્તવના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યુ છે.

ऐसा कोई सगा या पराया नहीं,

जिसे राजू श्रीवास्तव ने हँसाया नहीं।

बहुत जल्दी चले गए राजू भाई।

You were a true legend of stand up comedy.

ॐ शान्ति#RajuShrivastava pic.twitter.com/yGyXC1nscI — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) September 21, 2022

બૉલિવૂડ દિગ્ગજ અભિનેતા અનિલ કપૂર રાજુ શ્રીવાસ્તવા નિધનથી આઘાતમાં છે.

તસવીર: અનિલ કપૂર ઈન્સ્ટાગ્રામ

In your lifetime you gifted us laughs & more laughs, on & off the screen. Your untimely demise makes me very sad.

RIP Raju. ? Shanti.

May the Almighty give your family strength in this hour of bereavement ? pic.twitter.com/RWG6AcHrid — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 21, 2022

Alvida Raju bhai, jaldi milte hai ?????? pic.twitter.com/komEXn5Ccq — Sunil Pal Comedian (@iSunilPal) September 21, 2022