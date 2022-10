શાહરૂખ ખાનથી લઈને અદનાન સામી સુધીના તમામ કલાકારો આમાંથી બાકાત રહ્યા ન હતા

ફાઇલ તસવીર

આજે દેશમાં દીપોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે બી-ટાઉન સુપરસ્ટાર્સ પણ તહેવારની ઉજવણી કરતા અને પાર્ટીમાં હાજરી આપતા જોવા મળ્યા હતા. દિવાળીના શુભ અવસર પર બોલિવૂડના સ્ટાર્સે ફેન્સને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. શાહરૂખ ખાન (Shah Rukh Khan)થી લઈને અદનાન સામી (Adnan Sami) સુધીના તમામ કલાકારો આમાંથી બાકાત રહ્યા ન હતા.

SRKએ અનોખી રીતે દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની તાજેતરની અદ્ભુત જીતને લઈને, બાઝીગર સ્ટારે લખ્યું, “ક્રિકેટની શાનદાર રમત જોઈને ખૂબ આનંદ થયો. ભારતની જીત જોવી ખૂબ જ અદ્ભુત છે. વિરાટ કોહલીને બેટિંગ કરતા જોવો શાનદાર અનુભવ છે… સાથે જ તેને રડતા અને હસતાં જોવો ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક… અને ચક દે ઈન્ડિયાનો બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર!! દિવાળી હમણાંથી શરૂ થાય છે!!!”

So good to see a great game of cricket. So wonderful to see India win. So brilliant to see @imVkohli batting….and so inspiring to see him cry and smile….and the background score of Chak de India!! Happy Diwali starts right now!!!