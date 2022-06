કેકેએ બોલિવૂડને ઘણા શ્રેષ્ઠ અને પ્રિય ગીતો આપ્યા છે. જેમાં તેના રોમેન્ટિક ગીતો ટોપ રહ્યા છે. તેમના દરેક ગીતો આજે પણ સંગીત પ્રેમીઓમાં ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવે છે. કેકેના મૃત્યુ બાદ ઈમરાન હાશ્મી ટ્વિટર પર ટ્રેન્ડમાં છે

ઈમરાન હાશમી અને કેકે

ગાયક અને સંગીતકાર કૃષ્ણકુમાર કુન્નાથ એટલે કે કેકે(KK Death)ના મૃત્યુના સમાચાર સામે આવ્યા બાદ સંગીત પ્રેમીઓ આઘાતમાં છે. 53 વર્ષીય ગાયકનું કોલકાતામાં લાઈવ પરફોર્મન્સ બાદ નિધન થયું હતું. ત્રણ દાયકાથી વધુ સમયથી, કેકેએ બોલિવૂડને ઘણા શ્રેષ્ઠ અને પ્રિય ગીતો આપ્યા છે. જેમાં તેના રોમેન્ટિક ગીતો ટોપ રહ્યા છે. તેમના દરેક ગીતો આજે પણ સંગીત પ્રેમીઓમાં ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવે છે. કેકેના મૃત્યુ બાદ ઈમરાન હાશ્મી ટ્વિટર પર ટ્રેન્ડમાં છે.

ગાયકે અભિનેતા ઈમરાન હાશ્મીનું સૌથી લોકપ્રિય ગીત ગાયું અને રીલ લાઈફમાં તેનો અવાજ બન્યો. ઈમરાન-કેકેની સુપરહિટ જોડીએ દર્શકોને ખૂબ આકર્ષ્યા હતા. `જરા સા`, `દિલ ઇબાદત`થી લઈને `આંખો મેં તેરી અજબ સી`, `બીતે લમ્હેં` સુધી બંનેએ ઘણા સુપરહિટ ગીતો આપ્યા છે.

આ જ કારણ છે કે કેકેના મૃત્યુ પછી અભિનેતા ઈમરાન હાશ્મી ટ્વિટર ટ્રેન્ડ લિસ્ટમાં નંબર વન પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યા છે. ચાહકો ઈમરાન-કેકેની જોડીને યાદ કરી રહ્યા છે.

એક યુઝરે લખ્યું કે, `તે ખૂબ જ ચોંકાવનારું છે કે તમે બહુ જલ્દી ચાલ્યા ગયા KK તમે હંમેશા અમારા દિલમાં રહેશો. ઈમરાન અને કેકે અદ્ભુત જોડી હતા અને અમને આવા અદ્ભુત ગીતો આપવા બદલ આભાર.

Emraan Hashmi and KK always were a magical duo!! Literally all the singles were blockbusters!! Just can’t comprehend and Cope up with his loss #RIPLegend #EmraanHashmi — Shabarish (@shabarish_99) May 31, 2022

We Emraan Hashmi fans know very well what we have lost today... Can`t believe our KK sir is no more ?#KK #RIPKK Singer KK#EmraanHashmi pic.twitter.com/goMVXFLeSs — Emmy Sohan (@SohanHashmi2) May 31, 2022