બિપિન રાવતના નિધન પર બૉલિવૂડ હસ્તીઓએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

Bollywood Tribute

બિપિન રાવતના નિધનથી બૉલિવૂડમાં શોક

દેશના પહેલા CDS જનરલ બિપિન રાવત (Bipin rawat) અને અન્ય લોકોના ગઈકાલે એક હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મોત થયા હતાં. દેશના રક્ષા રત્નની ખોટ જનતાની સાથે બૉલિવૂડને પણ પડી છે. અજય, સલમાન, કરણ જોહર અને સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા સહિતની બૉલિવૂડની હસ્તીઓ બિપિન રાવતના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

સલમાન ખાને શોક વ્યક્ત કરતાં લખ્યું કે `આ દર્દનાક દુર્ઘટના વિશે સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું જેમાં અમે જનરલ બિપિન રાવત, તેમની પત્ની અને સેનાના અન્ય જવાનોને ગુમાવ્યા. તેમના પરિવારો પ્રત્યે મારી પ્રાર્થના અને સંવેદના.`

Very sad to hear of the tragic crash in which we have lost Gen Bipin Rawat his wife and other personnel from the Armed forces. My thoughts my prayers and condolences are with the bereaved families … — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 8, 2021

જનરલ બિપિન રાવત, તેમની પત્ની મધુલિકા રાવતના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતા અજય દેવગને લખ્યું, "સેનાના જવાનોના આકસ્મિક નિધન વિશે સાંભળીને દુઃખ થયું. તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી સંવેદના."

Grieved to know about the untimely demise of Gen. Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat, and his troops of the Indian Armed Forces. My deepest condolences to all their families. ? — Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 8, 2021



સોનુ સૂદે ફોટો શેર કરીને જનરલ બિપિન રાવતને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. તેણે લખ્યું, `તમે હંમેશા જીવિત રહેશો`

You will live forever sir ?? pic.twitter.com/l9RlpugUUB — sonu sood (@SonuSood) December 8, 2021

પીઢ ગાયિકા લતા મંગેશકરે પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે લખ્યું, `હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં સીડીએસ જનરલ બિપિન રાવત જી, તેમની પત્ની અને અન્ય 11 સેના અધિકારીઓના મૃત્યુના સમાચાર અત્યંત દુઃખદાયક છે. તેનાથી આપણા દેશને ઘણું નુકસાન થયું છે. હું ભારત માતાના આ બહાદુર સપૂતોને અશ્રુભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. હું તેમના પરિવારના દુઃખમાં સહભાગી છું.`

CDS जनरल विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी एवं सेना के ११ अन्य अफ़सरों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन की खबर अत्यंत वेदनादायी है. इससे हमारे देश की बहुत बड़ी हानी हुई है. मैं भारतमाता के इन वीर सपूतों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करती हूँ. मैं इनके परिवार के दुख में शामिल हूँ. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) December 8, 2021



અભિનેતા અનુપમ ખેરે ટ્વિટર પર જનરલ રાવતની કેટલીક તસવીરો શેર કરતી વખતે ખૂબ જ ભાવુક પોસ્ટ લખી છે - CDS જનરલ બિપિન રાવત, તેમની પત્ની અને 11 વધુ સૈન્ય અધિકારીઓના નિધન વિશે સાંભળીને અત્યંત દુ:ખ થયું. તેમના વ્યક્તિત્વમાં દેશ માટે અદ્ભૂત હિંમત અને અદમ્ય પ્રેમ હતો. તેમની સાથે હાથ મિલાવતા હૃદય અને જીભમાંથી "જય હિંદ" નીકળી જતું હતું!



કરણ જોહરે ટ્વીટ કર્યું, `જનરલ બિપિન રાવત, તેમની પત્ની અને ભારતીય સેનાના જવાનોના નિધનથી આઘાત અને ખૂબ જ દુઃખી છું. તેમણે દેશની સેવામાં જે હિંમત અને નિઃસ્વાર્થતા બતાવી તેને હું સલામ કરું છું, આ નુકસાનથી અમે ખૂબ જ દુઃખી છીએ.`

Extremely shocked and saddened by the demise of General Bipin Rawat, his wife and the troops of the Indian Armed Forces. Saluting the brave & selfless service he has given to the nation while we mourn this untimely loss. Rest in power. — Karan Johar (@karanjohar) December 8, 2021

RIP General Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat & 11 others..?

Deepest condolences to the family. Om Shanti ? pic.twitter.com/ssJzn2A7mg — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) December 8, 2021

A shocking & devastating loss. Sending our heartfelt condolences & prayers to the families.

I am honoured to have met Gen Bipin Rawat.

Om Sadgati ?? pic.twitter.com/7tWiIgRzl2 — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 8, 2021