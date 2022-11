કૃષ્ણા ઘટ્ટમનેની રાજકીય દળ કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા હતાં. પરંતુ રાજીવ ગાંધીના મૃત્યુ બાદ તેમણે કોંગ્રેસ(Congress) પાર્ટી છોડી દીધી હતી.

સીએમ ચંદ્રશેખર રાવ અને રજનીકાંત

સાઉથ અભિનેતા મહેશ બાબુના પિતા(Mahesh Babu)કૃષ્ણા ઘટ્ટામનેની(Krishna Ghattamaneni)નું આજે 79 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેમણે હૈદરાબાદમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. કૃષ્ણા ઘટ્ટામનેની એક જાણીતા તેલુગૂ અભિનેતા હતા અને તેમણે અનેક ફિલ્મોમાં પોતાના અભિનયથી દર્શકોના દીલ જીત્યા હતાં. કૃષ્ણા ઘટ્ટામનેની (Krishna Ghattamaneni)અભિનેતાની સાથે સાથે એક સફળ નિર્દેશખ અને નિર્માતા પણ રહી ચુક્યા છે.

કૃષ્ણા ઘટ્ટામનેનીને વર્ષ 2009માં પદ્મ ભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યાં હતાં. મળતી જાણકારી મુજબ કૃષ્ણા ઘટ્ટમનેની રાજકીય દળ કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા હતાં. પરંતુ રાજીવ ગાંધીના મૃત્યુ બાદ તેમણે કોંગ્રેસ(Congress) પાર્ટી છોડી દીધી હતી.

અભિનેતાના નિધન પર રાજકીય નેતાઓથી લઈ ટૉલિવૂડના અભિનેતાઓ સુધીની હસ્તીઓ શોક વ્યક્ત કરી રહી છે. કૃષ્ણા ઘટ્ટમનેનીના નિધન પર તેલંગાણાના મુખ્યપ્રધાન ચંદ્રશેખર રાવ(Chandra shekhar Rao)એ ટ્વિટ કરી અભિનેતાના શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે.

તેમજ સુપરસ્ટાર રજનીકાંતે પણ કૃષ્ણા ઘટ્ટમનેનીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

The demise of Krishna garu is a great loss to the Telugu film industry … working with him in 3 films are memories i will always cherish. My heartfelt condolences to his family …may his soul rest in peace @urstrulyMahesh