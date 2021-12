તાજેતરમાં કરીના અને અમૃતા બંને અભિનેત્રીઓ તેમના મિત્રો સાથે કોરોનાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી ઘણી પાર્ટીઓમાં હાજરી આપતી વખતે જોવા મળી હતી.

કરીના કપૂર અને અમૃતા અરોરા

Actors Kareena Kapoor Khan & Amrita Arora tested positive for #COVID19. Both of them had violated COVID norms & attended several parties. BMC has ordered people, who came in contact with the two actors, to undergo RT-PCR test: BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation)



