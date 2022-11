રામ ગોપાલ વર્માએ કહ્યું કે શ્રદ્ધાએ આત્મા રૂપે પાછું આવવું જોઈએ અને એના 70 ટુકડાં કરી દેવા જોઈએ.

રામ ગોપાલ વર્મા

શ્રદ્ધા વાલકર હત્યાકાંડ (Shraddha Walker Murder Case)થી હાહાકાર મચ્યો છે. દિન-પ્રતિદિન આ મામલે નવા નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. આરોપી આફકાબ અમીન પુનાવાલાની હકિકત જાણી સૌ કોઈ શ્રદ્ધા માટે ન્યાયની માંગ કરી રહ્યાં છે. સામાન્ય નાગરિકથી લઈ બૉલિવૂડ સેલેબ્સ શ્રદ્ધાની નિર્મમ હત્યા મામલે પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યાં છે અને આ હ્રદયકંપી ઘટનાની નિંદા કરી રહ્યાં છે. આની વચ્ચે નિર્દેશક રામ ગોપાલ વર્મા (Ram Gopal varma)ની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે.

રામ ગોપાલ વર્માએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ પર રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે લખ્યું છે, "શ્રદ્ધાએ આત્મા રૂપે પાછું આવવું જોઈએ અને એના 70 ટુકડાં કરી દેવા જોઈએ." આટલું જ નહીં અન્ય એક ટ્વિટમાં રામ ગોપાલ વર્માએ કહ્યું કે `નૃશંસ હત્યાઓને માત્ર કાનુનના ડરથી નહીં રોકી શકાય..પરંતુ પીડિતોની આત્માઓએ પાછાં આવી હત્યારાને મારી નાખવા જોઈએ,તો આવી ઘટનાને નિશ્ચિત રીતે રોકી શકાય છે, હું ભગવાનને અનુરોધ કરું છું કે તે આના પર વિચાર કરે અને આવશ્યક કાર્યવાહી કરે."

