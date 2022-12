સ્વજનોની હાજરીમાં પીડા વહેંચાઈ જાય છે, દુઃખ ડાઇલ્યુટ થઈ જાય છે. બીમારી કે રોગની ગંભીરતા એટલી જ હોવા છતાં એની તીવ્રતા ઘટી જાય છે અને એનો સૌથી વધારે લાભ દરદીને થાય છે

ધ લિટરેચર લાઉન્જ

પ્રતીકાત્મક તસવીર

આજે સતત ત્રીજા દિવસે એવા દરદીને મળવાનું થયું જેમનાં સંતાનો તેમનાથી દૂર કોઈ અન્ય શહેર કે વિદેશમાં વસતાં હોય. વિદેશમાંથી તો એમ દોડીને આવવું શક્ય નથી, પણ ગંભીર માંદગી કે ઑપરેશનની જરૂરિયાત હોય ત્યારે દુરાગ્રહ રાખ્યા વગર હું હંમેશાં ફ્રેન્ડલી અને non-assertive ટોનમાં કહેતો હોઉં છું કે ‘તેમને બોલાવી લોને!’ તો વળી ક્યારેક જરૂર ન હોવા છતાં અને મારી ‘ના’ હોવા છતાં સંતાનો રાતોરાત સુરત કે અમદાવાદથી નીકળી જાય છે. એ તેમની ચિંતા હોય કે નિસબત, કાળજી હોય કે ફરજ, કંઈક તો એવું બળ હોય છે જે તેમને બીજાં બધાં જ કામ પડતાં મૂકીને તાત્કાલિક દોડી આવવા માટે મજબૂર કરે છે.

પેલું કહેવાય છેને કે ‘blood is always thicker than water.’

સાચું કહું તો હું તેમને આવતાં અટકાવતો નથી. દરદીઓ ભલે ના પાડતા હોય, સંતાનો આવી ગયા પછી તેમને રાહત લાગે છે. સારું ફીલ થાય છે.

પણ...

ક્યારેક તેઓ નથી આવી શકતાં. દીકરા કે દીકરીની પરીક્ષા ચાલતી હોય, ઑફિસમાંથી રજા ન મળે, છેલ્લી ઘડીએ રિઝર્વેશન કે ટિકિટ ન મળે, ફ્લાઇટના ભાવ વધારે હોય અને આવા તો કેટલાંય જેન્યુઇન કારણસર સંતાનો નથી આવી શકતાં. એવા સંજોગોમાં જો ઇલેક્ટિવ સર્જરી હોય તો હું કહું કે ‘તેઓ આવી શકે ત્યારે કરીએ’ અથવા તો એવું સૂચન કરું કે ‘તમે ત્યાં જઈને કરાવજો.’ જો ઇમર્જન્સીમાં ઍડ્મિશન કે સર્જરી કરવી પડી હોય તો રિકવરી આવ્યા પછી અને મુસાફરી થઈ શકે એટલે તરત જ હું તેમને એક વાર પ્રિયજનોને મળી લેવાનું કહેતો હોઉં છું.

The reason is very simple. We can always heal better and faster in the presence of our loved ones.

જે રાહત અને રુઝ પ્રિયજનોની હાજરી અને હૂંફથી આવે છે એ શ્રેષ્ઠ હોય છે. દવાઓ તો એનું કામ કરતી જ હોય છે, પણ દવાઓની એક મર્યાદા હોય છે. દવાઓ દરદીનું માઇન્ડસેટ નથી બદલી શકતી. એ કામ તો ફક્ત સ્વજન જ કરી શકે છે.

‘હું સાજો થઈ જઈશ’ કે ‘હું સાજી થઈ રહી છું’ જેવી માન્યતાઓ દરદીમાં Imbibe કરવાનું કામ સૌથી કપરું હોય છે. લાખ પ્રયત્નો છતાં અમે ડૉક્ટર્સ ક્યારેક એ કામ નથી કરી શકતા. દરદીની બિલીફ સિસ્ટમને ચેન્જ કરવાનું કામ કોઈ સહૃદયી મિત્ર કે સ્વજન જ કરી શકે છે.

સ્વજનોની હાજરીમાં પીડા વહેંચાઈ જાય છે. દુઃખ ડાઇલ્યુટ થઈ જાય છે. બીમારી કે રોગની ગંભીરતા એટલી જ હોવા છતાં એની તીવ્રતા ઘટી જાય છે અને એનો સૌથી વધારે લાભ દરદીને થાય છે.

દુર્ભાગ્યવશ સંતાનો સાથે અબોલા કે અણબનાવ હોય તો અલગ વાત છે, પણ હકીકત એ છે કે પ્રિયજનોની હાજરીમાં પીડા જલદીથી ગાયબ થાય છે. હું તો કહું છું કે તેમના આવવાની કે તેમને રજા મળવાની રાહ ન જુઓ. If you are not well, Fly back to your loved ones. એ વાત યાદ રાખજો કે ઇમર્જન્સીમાં સારવાર મળે છે, સંબંધ નહીં.

સમૂહમાં ઊડતાં પક્ષીઓની એક અફલાતૂન વાત કહું?

‘V’ આકારમાં ઊડતાં પંખીઓમાંથી જો કોઈ એક પંખી માંદું પડે, ઘાયલ કે ઈજાગ્રસ્ત થાય તો એની સારસંભાળ અને કાળજી લેવા માટે બીજાં બે તંદુરસ્ત પંખીઓ આપોઆપ એ ‘ફૉર્મેશન’ કે સમૂહમાંથી નીકળી જાય છે અને પેલા બીમાર પંખી સાથે રહે છે. આ સુંદર ઘટના ખાસ કરીને હંસમાં જોવા મળે છે. પ્રિયજનની માંદગી વખતે તેઓ ઊડવાનું મોકૂફ રાખે છે.

તેઓ પ્રિયજન સાથે રહેવા માટે સ્થાયી થઈ જાય છે અને આપણે... એકલતાને કોસ્યા વિના કે પછી પ્રિયજનને દોષ આપ્યા વિના આપણે ઊડીને ત્યાં જતા રહેવાનું છે, જ્યાં પ્રિયજનો સ્થાયી થયેલા હોય છે.

આ આખી વાતનો સાર એટલો જ રહેશે કે શક્ય હોય તો અને ત્યારે...

Fly back to your loved ones.