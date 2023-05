અભિવ્યક્ત થવા માટે બોલવું જરૂરી નથી હોતું, એ તો લખીને પણ થઈ શકે. છેક ત્રીસ વર્ષે મને સમજાયું કે હું ઇન્ટ્રોવર્ટ છું. લોકોને મળવું, તેમની સાથે કલાકો સુધી વાત કરવી કે પાર્ટી અટેન્ડ કરવી મારી પ્રકૃતિમાં જ નથી.

ચાર્લ્સ બુકોવ્સ્કીનું એક વિધાન છે, ‘People empty me. I have to get away to refill.’ અર્થાત્, મારી બૅટરી સામાજિક વ્યવહારો અને ઔપચારિક વાતોમાં સૌથી વધારે ડ્રેઇન થાય છે, જ્યારે મારું એકાંત મને રીચાર્જ કરે છે અને આ વાક્ય મારા જેવા ઇન્ટ્રોવર્ટનું ફેવરિટ બને એ સ્વાભાવિક છે

ત્રીસ વર્ષની ઉંમર સુધી એક અફસોસ મને કાયમ રહ્યા કરતો કે હું હાજરજવાબી નથી. ‘જોરદાર સંભળાવી દીધું તેં’ જેવાં કૉમ્પ્લિમેન્ટ્સ મને ક્યારેય મળ્યાં જ નથી. એ પછી સ્વબચાવ માટે હોય કે અણગમો વ્યક્ત કરવા માટે, લોકોની હાજરીમાં મને તાત્કાલિક ક્યારેય શબ્દો જડ્યા જ નથી.

બાળપણમાં પણ એવું જ થતું. કોઈએ મારી મશ્કરી કે અપમાન કર્યું હોય તો સામે કશું જ કહેવાને બદલે હું ચૂપચાપ ઘરે આવી જતો અને વિચારતો કે મેં તેને આવું કહી દીધું હોત તો! જ્યારે તમે ખરેખર કશુંક કહેવા માગતા હો ત્યારે મૌન એક જુઠ્ઠાણું હોય છે એ હું જાણું છું, પણ એ સમયે શબ્દો જ ન જડે તો? ત્રીસ વર્ષ સુધી એ સવાલ મને સતાવતો રહ્યો કે હું કેમ નથી બોલી શક્તો?

મિત્રો કે કૉલેજના ગ્રુપમાં પણ હું ક્યારેય ‘સેન્ટર ઑફ અટ્રૅક્શન’ નથી રહ્યો, કારણ કે અટ્રૅક્શન ઊભું કરવા અને અટેન્શન મેળવવા માટે બોલવું જરૂરી છે. જોક્સ કરવા, મિત્રોને હસાવવા, કોઈની મિમિક્રી કરવી કે દુનિયાભરની વાતો કરવી જરૂરી છે. જોરદાર ટિપ્પણીઓ કરવી કે એ ટિપ્પણીઓના જોરદાર જવાબો આપવા જરૂરી છે. મારી પાસે તો એવું કશું જ નહોતું. હું ક્યાંથી કોઈને ઇમ્પ્રેસ કરી શકું? ચૂપચાપ એક ખૂણામાં બેસીને હું મિત્રોની વાતો સાંભળતો. બહુ-બહુ તો તેમની વાતો સાંભળીને હકારમાં માથું ધુણાવતો, ‘યસ’, ‘એક્ઝૅક્ટ્લી’, ‘કમ્પ્લિટલી ઍગ્રી’ કે ‘સાચી વાત’ જેવા મોનોસિલેબિક અને ટૂંકા શબ્દોથી હું મારી હાજરી પુરાવતો. ન તો હું ક્રાઉડ-પુલર હતો, ન તો આલ્ફા-મેલ. ન તો વિરોધ કરતાં આવડતું, ન તો કોઈ ઇનિશિયેટિવ લેતાં. ન તો નેતૃત્વ કરતાં આવડતું, ન તો કોઈનું અનુકરણ.

ત્રીસ વર્ષ પૂરાં થતાં સુધીમાં મને એટલી જાણ તો થઈ ગયેલી કે મારું વિશ્વ અલગ છે, ગૌત્ર અલગ છે. લેટ નાઇટ પાર્ટીઝ, જલસા કે મેળાવડામાં જવાને બદલે મને એકલા રહેવું વધારે ગમતું. મિત્રો સાથે નાઇટ-આઉટ કરવાને બદલે હું પુસ્તકો વાંચવાનું કે ટીવી પર ક્રિકેટ-મૅચ જોવાનું પસંદ કરતો. આ જ કારણસર ‘અતડો છે’, ‘એરોગન્ટ છે’, ‘કોઈની સાથે મિક્સ નથી થતો’, ‘ક્યાંય દેખાતો નથી’ જેવાં કૉમ્પ્લિમેન્ટ્સ મને અવારનવાર મળતાં. મિતભાષી હોવાની ઢાલ આગળ ધરીને હું અનેક વાર જાતને જસ્ટિફાય કરવાનો નિરર્થક પ્રયાસ કરતો, પણ ઊંડે-ઊંડે એક ખચકાટ રહ્યા કરતો કે મારામાં કંઈક ઍબ્નૉર્મલ છે.

મારા હિસ્સાની અભિવ્યક્તિ મને મળી જ નહીં એવા અફસોસ સાથે મેં જ્યારે ઑલમોસ્ટ મારું મન મનાવી લીધેલું ત્યારે એક ચમત્કાર થયો. મેં લખવાની શરૂઆત કરી અને મારી ખોવાઈ ગયેલી અભિવ્યક્તિ અચાનક પ્રગટ થઈ. આ વાતની જાણ મને છેક ત્યારે થઈ જ્યારે મારા પહેલા પુસ્તકના લોકાર્પણ વખતે મારા ફ્રેન્ડ, ફિલોસૉફર ઍન્ડ ગાઇડ કવિ વિનોદ જોશીએ સ્ટેજ પરથી કહ્યું, ‘નિમિત્ત જે બોલી નથી શકતો એ બધું જ તે લખી શકે છે.’ ત્યારે મને અચાનક રિયલાઇઝ થયું કે અભિવ્યક્ત થવા માટે બોલવું જરૂરી નથી હોતું, એ તો લખીને પણ થઈ શકાય. છેક ત્રીસ વર્ષે મને સમજાયું કે હું ઇન્ટ્રોવર્ટ છું. લોકોને મળવું, તેમની સાથે કલાકો સુધી વાત કરવી કે પાર્ટીઓ અટેન્ડ કરવી મારી પ્રકૃતિમાં જ નથી અને હું કારણ વગર આટલાં વર્ષો સુધી એ ગિલ્ટમાં રહ્યો કે હું મળતાવડો નથી. ‘ઇન્ટ્રોવર્ટ’ એટલે કે આંતરમુખી વ્યક્તિત્વો વિશે વાંચ્યા, જાણ્યા અને સમજ્યા પછી શું થયું ખબર છે? મારી સૌથી મોટી નબળાઈ મારી સૌથી મોટી તાકાત બની ગઈ.

આ બધું એટલા માટે બન્યું કારણ કે ‘ઇન્ટ્રોવર્ટ્​સ’ના ભાવવિશ્વ, તેમની ખાસિયતો અને લાક્ષણિકતાઓ પર લખાયેલું એક અદભુત પુસ્તક મારી નજરમાં આવ્યું, જેનું શીર્ષક જ જોરદાર હતું. લેખિકા સુસેન કેઇન દ્વારા લખાયેલું એ પુસ્તક એટલે ‘Quiet : The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking’.

સતત વાચાળ, વાતોડિયા અને બોલકા વિશ્વમાં શાંત, શરમાળ કે મિતભાષી લોકો પણ જગતને પ્રભાવિત કરી શકે છે. બસ, એટલી જ વાત સમજાવવા માટે આ પુસ્તક લખાયેલું છે.

આ જગત પરની દરેક ત્રીજી વ્યક્તિ ‘ઇન્ટ્રોવર્ટ’ છે અને એમ છતાં તેમની જરૂરિયાત અને મુશ્કેલીઓ વિશે આજ સુધી અવગણના કરવામાં આવી છે. આ પુસ્તક વાંચ્યા પછી હું આ લેખિકાનો ચાહક બની ગયો. એટલા માટે નહીં કે તેમણે અંતર્મુખી લોકોની વાત રજૂ કરી છે, પણ એટલા માટે કે આ પુસ્તક લખીને તેમણે મારા જેવા લોકોની પોતાની મૂળ જાત સાથે મુલાકાત કરાવી છે. એક્સ્ટ્રોવર્ટ, બોલકા, મળતાવડા કે સોશ્યલ હોવાના દેખાડા કરીને થાકી ગયેલી ઇન્ટ્રોવર્ટ જાતને આ પુસ્તક જબરદસ્ત રાહત અને નિરાંત આપે છે. ‘The Power of Introverts’ના શીર્ષક હેઠળ લેખિકા સુસેન કેઇને આપેલી ટેડ-ટૉકના અત્યારે યુટ્યુબ પર ૧૪ મિલ્યન્સથી પણ વધારે વ્યુઝ છે, કારણ કે દુનિયાભરના ઇન્ટ્રોવર્ટ્સ તેમની વાતો અને પુસ્તક સાથે રિલેટ કરી શકે છે.

ઇન્ટ્રોવર્ટ હોવું એ ગુનો કે નબળાઈ નથી. ઊલટું ઇન્ટ્રોવર્ટ લોકો વધારે બુદ્ધિશાળી હોય છે (હું નથી કહેતો, રિસર્ચ કહે છે). તેઓ જગતને અલગ દૃષ્ટિથી નિહાળે છે. તેમને શોરબકોર, પાર્ટીઓ, લાઉડ મ્યુઝિક, મહેફિલ કે મેળાવડા પસંદ નથી આવતાં. તેઓ સમૂહના જીવ છે જ નહીં. તેઓ એકાંતમાં ખીલે છે. ટોળાનો હિસ્સો બનીને ગીતો ગાવાને બદલે તેઓ સિલેક્ટિવ સ્વજનોની હાજરીમાં ચૂપચાપ સૂર્યાસ્ત જોવાનું પસંદ કરે છે. ઘરે એકલા રહીને વાંચવાનું, લખવાનું કે મૂવી જોવાનું પસંદ કરે છે.

સુસેન કેઇનની વ્યાખ્યા પ્રમાણે ‘સોશ્યલ ઇન્ટરૅક્શન કરવાથી જેમની ઊર્જામાં વધારો થાય તે એક્સ્ટ્રોવર્ટ અને જેમની ઊર્જા છીનવાઈ જાય તે ઇન્ટ્રોવર્ટ.’

મુદ્દો એ નથી કે કોઈ એક અન્ય કરતાં ચડિયાતું છે કે નહીં? મુદ્દો એ છે કે આપણે આપણું વિશ્વ આપણી પ્રકૃતિ અને રુચિ પ્રમાણે પસંદ કરવાનું છે, અન્યની અપેક્ષા કે સરખામણીના આધારે નહીં.

તમારું વિશ્વ પાર્ટી, મેળા કે મહેફિલ હોઈ શકે છે; જ્યારે મારું વિશ્વ પુસ્તકો, કલા, કુકિંગ કે અન્ય કોઈ એકાંતની પ્રવૃત્તિ હોઈ શકે છે. કશુંક કરવાથી આપણી ઊર્જા વધે છે કે ખર્ચાય છે? એનો નિર્ણય તો આપણે જ કરવો રહ્યો, પણ હું મારી અંગત વાત કહું તો ચાર્લ્સ બુકોવ્સ્કીનું એક વિધાન મારું પ્રિય છે : People empty me. I have to get away to refill.

મારી બૅટરી સૌથી વધારે સામાજિક વ્યવહારો અને ઔપચારિક વાતોમાં ડ્રેઇન થાય છે. મારું એકાંત મને રીચાર્જ કરે છે અને હવે મને એ વાતનો અફસોસ નહીં, ગર્વ છે.