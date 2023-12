એલિફન્ટાનો પથ્થરનો હાથી આજે પુરાયો છે રાણીબાગમાં

ચલ મન મુંબઈનગરી

ઠાણેની ખાડી અને પાછળ કિલ્લો

‘એક બાજુ સૂરજ ધીમે ધીમે આથમી રહ્યો હતો અને બીજી બાજુ અમારી આંખો સામે બૉમ્બેનું લાઇટ હાઉસ દેખાતું જતું હતું. પહેલાં ધૂંધળું અને ઝાંખું. પછી ધીમે-ધીમે નજીક અને સાફ દેખાતું થયું. અમારા વહાણના સફેદ બાસ્તા જેવા શઢ ધીમે-ધીમે સંકેલાઈ રહ્યા હતા. ખલાસીઓ લંગર નાખવા માટે અહીંતહીં દોડતા હતા. મધરાતને સુમારે મુંબઈની ગોદીના મુખ પાસે અમારા વહાણે લંગર નાખ્યું.’

ના, જી. આ વાત આજકાલની નથી. ઈ. સ. ૧૮૨૪-૧૮૨૫ની છે. કલકત્તાના લૉર્ડ બિશપ રેવરન્ડ રેગિનાલ્ડ હેબરે (૧૭૮૩-૧૮૨૧૬) કલકત્તાથી મુંબઈની મુસાફરી કરેલી એનું વર્ણન કરેલું એક લાંબુંલચક નામ ધરાવતા પુસ્તકમાં : Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825, (with notes upon Ceylon), An Account of a Journey to Madras and the Southern Provinces, 1826, and Letters Written in India. હાશ! છેવટે પુસ્તકનું નામ પૂરું થયું ખરું. પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ લંડનથી, લેખકના અવસાન પછી, ૧૮૨૮માં પ્રગટ થયેલી. બીજી આવૃત્તિ ૧૮૪૪માં અને ‘અ ન્યુ એડિશન’ બે ભાગમાં ૧૮૪૯માં લંડનના જૉન મરે નામના પ્રકાશકે પ્રગટ કરી હતી.

મુંબઈ નગરી વિષે સૌથી વધુ પુસ્તકો કઈ ભાષામાં લખાયાં છે? ગુજરાતીમાં? ના જી. તો મરાઠીમાં? નકો નકો. હિન્દીમાં? નહીં, નહીં. સૌથી વધુ પુસ્તકો લખાયાં છે અંગ્રેજીમાં. અને એમાંનાં મોટા ભાગનાં લખ્યાં છે અંગ્રેજોએ. અલબત્ત, અંગ્રેજી પહેલાં બે-ત્રણ પુસ્તક પોર્તુગાલીમાં લખાયાં છે, પણ આ નાચીઝને એ ભાષા માલૂમ નહીં હોવાથી એ વિશે ન બોલ્યામાં નવ ગુણ. અંગ્રેજીમાં મુંબઈ વિશેનું પહેલું પુસ્તક પ્રગટ થયું ઈ. સ. ૧૭૮૧માં. પુસ્તકનું લાંબુંલચક નામ છે : An Historical Account of the Settlement and Possession of Bombay by the English East India Company and of the Rise and Progress of the War with the Mahratta Nation. પુસ્તક છપાયું હતું લંડનમાં. પુસ્તકનું નામ જોતાં લાગે કે મુંબઈમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું રાજ સ્થપાયું એ વખતની વાત અહીં વિસ્તારથી અપાઈ હશે. પણ ના. એ વાત તો શરૂઆતમાં બહુ ટૂંકાણમાં આપી છે. પુસ્તકનો મોટો ભાગ તો રોકાયો છે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ અને મરાઠા સામ્રાજ્ય સાથેના અંગ્રેજોના સંઘર્ષના વર્ણન પાછળ. પુસ્તકમાં ક્યાંય લેખકનું નામ છાપ્યું નથી પણ પુસ્તકોનાં જૂનાં કૅટલૉગમાં લેખકનું નામ આપ્યું છે સૅમ્યુઅલ પીચેલ. શક્ય એટલી મહેનત કરવા છતાં તેમના વિશેની કોઈ જ માહિતી મળી શકી નથી.

પણ પુસ્તકમાંથી કેટલીક રસપ્રદ વાતો જાણવા મળે છે. પોર્તુગલે અંગ્રેજોને દાયજામાં મુંબઈ આપ્યું તો ખરું, પણ અહીં રહેલા પોર્તુગીઝ અમલદારો સહેલાઈથી મુંબઈ અંગ્રેજોને સોંપવા તૈયાર નહોતા. કેમ? કારણ પોર્તુગાલી રાજાની તિજોરી ભલે ન ભરાય, પણ મુંબઈમાં રહેલા તેમના અમલદારોનાં ખિસ્સાં તો રોજેરોજ ભરાતાં હતાં. લિસ્બનના રાજવી પાસેથી મંજૂરી મેળવ્યા પછી ગ્રેટ બ્રિટનના રાજાએ મુંબઈનો તાબો લેવા માટે લૉર્ડ માલબરોને મોકલ્યા. તેમની સાથે પાંચ વહાણો પર ૫૦૦ સૈનિકો હતા. પણ પોર્તુગાલી અધિકારીઓએ આ વહાણોને મુંબઈના બારામાં દાખલ થવાની પણ મંજૂરી ન આપી. એટલે પોતાનાં પાંચ વહાણો લઈને લૉર્ડ માલબરો પહોંચ્યા સુરત નજીક આવેલા સુવાલી બંદરે પણ ત્યાંયથી જાકારો મળ્યો એટલે પછી લૉર્ડ માલબરો થોડા સૈનિકોને લઈને ફરીથી પહોંચ્યા મુંબઈ. પણ પેલા ટાપુનાં હવા-પાણી એવાં તો ખરાબ કે ત્યાં રાખેલા સૈનિકોમાંથી માત્ર ૧૯૧ જ જીવતા રહ્યા.

પણ એ સૈનિકોને મૂકીને આપણે પાછા રેવરન્ડ હેબર પાસે પહોંચી જઈએ. તેઓ મુંબઈ આવવા નીકળ્યા હતા ક્યાંથી? અગાઉ લૉર્ડ માલબરોને જાકારો મળેલો એ જ સુરત બંદરેથી. એક જમાનામાં સુરતના બંદર પર ભલે ૮૪ બંદરના વાવટા ફરકતા હોય. લેખક સુરતથી મુંબઈ આવવા નીકળ્યા ત્યારે મધ્યમ કદનાં વહાણ પણ સુરત શહેરથી દૂર દરિયામાં ઊભાં રહેતાં. એટલે સુરતથી હોડીમાં તાપી નદીના મુખ સુધી જવું પડે એમ હતું. બાર ખલાસી આ હોડી હંકારતા હતા. નદીના મુખ પાસે વિજિલન્ટ નામનું ૬૦ ટનનું વહાણ ઊભું હતું. નદીના મુખ આગળનું પાણીનું જોર ઘણું હોવાથી ઘણી વાર અહીં વહાણોને નાંગરતાં મુશ્કેલી પડે છે. અમે ગયા ત્યારે મોજાં સારાં એવાં હતાં, પણ એનું જોર જોખમકારક જરાય નહોતું. વહાણ ચોખ્ખું ચણાક હતું. વહાણ પર છ નાની તોપ હતી અને જરૂર પડ્યે એ ચલાવવા માટે સાધારણ રીતે બાર સિપાઈ રહેતા, પણ અમારી સગવડ સાચવવા ખાતર તેમને દૂર કરીને બે કૅબિન બનાવેલી. અમારો સામાન અને અમારા ઘોડાને બે હોડીમાં ચડાવીને વહાણ પર લઈ ગયા અને પછી એ બે હોડીને પણ વહાણ પર ચડાવી. વહાણનો સારંગ મુસલમાન હતો અને પોતાનું કામ સારી રીતે જાણતો હતો. જોકે બધા ખલાસીઓ વિશે એમ કહી શકાય નહીં. એકંદરે વહાણને બહુ સારું કહી શકાય નહીં. એ વધુપડતું ભારેખમ હતું અને સતત ઘણું ડોલતું હતું. પવન ઝંઝાવાતી કહી શકાય એવો હતો. એટલે આખો દિવસ અમારું વહાણ લંગર નાખીને પડ્યું રહ્યું.

બીજા દિવસે સવારે હાલત જરા સુધરતાં લંગર ઉપાડીને અમે ભરતીની સાથે આગળ વધ્યા. પહેલાં પોર્ટુગીઝ તાબા હેઠળના દમણ પાસેથી અને પછી ‘સેન્ટ જૉન’ નામની ડુંગરમાળ પાસેથી અમે પસાર થયા. બુધવાર, ૧૯મીની સવારે અમે વસઈ પાસેથી પસાર થયા અને પછી સાલસેટ અને મુંબઈના ટાપુઓ. બંને ટાપુઓની બીજી બાજુએ કોંકણના ઊંચા ડુંગરો દેખાતા હતા. થોડે આગળ વધ્યા ત્યાં અમે દરિયામાં રોપેલા પુષ્કળ બામ્બુ જોયા. માછલીઓને સપડાવવા માટે એમનો ઉપયોગ થતો. એની આજુબાજુ મચ્છીમારી કરતી હોડીઓ એમના નાનકડા શઢ ફરકાવી રહી હતી. આ આખું દૃશ્ય સોહામણું લાગતું હતું.

મારાં પ્રિય પત્ની અને મોટી દીકરી ઘણી હાડમારી વેઠીને મુંબઈ પહોચ્યાં. એ પછી અમે એલિફન્ટાના ટાપુની મુલાકાત લીધી. મેં ધાર્યા કરતાં આ ટાપુ વધારે મોટો અને સોહામણો હતો. હજારેક એકર જેટલી જમીનના મોટા ભાગ પર ખેતી થતી હતી. પથ્થરના જે વિશાળકાય હાથી પરથી આ ટાપુનું નામ પડ્યું છે એ હોડીઓ લાંગરવાની જગ્યાથી લગભગ પા માઇલ દૂર એક ખેતરમાં ઊભો છે. સાચા હાથી કરતાં એ ત્રણગણો મોટો છે. હવાપાણીનો સતત માર ઝીલીને એની હાલત ઘણી ખરાબ થઈ ગઈ છે. ગુફાઓ સુધી જવા માટે પાલખી જઈ શકે એવો સાંકડો, ચઢાણવાળો રસ્તો છે. લગભગ અડધો માઇલ ચડ્યા પછી ગુફાઓ શરૂ થાય છે. મારે નિખાલસપણે કબૂલ કરવું જોઈએ કે મેં ધારેલું એના કરતાં આ ગુફાઓ ઘણી વધારે વિશાળ હતી અને એમાંનાં મહાકાય શિલ્પો ઘણાં વધારે સુંદર હતાં. જોકે એમાંનાં ઘણાંખરાંની હાલત બહુ સારી ન કહી શકાય.

૨૫થી ૨૮ તારીખ સુધી અમે મુંબઈના ગવર્નર માઉન્ટ સ્ટુઅર્ટ એલ્ફિન્સ્ટન અને તેમના રસાલા સાથે જોડાઈને સાલસેટના પ્રવાસે ગયાં. સાલસેટનો ટાપુ મૂળે તો મુંબઈથી અલગ હતો પણ ગવર્નર ડંકનના શાસન દરમ્યાન કોઝ-વે બાંધીને બંને ટાપુને જોડી દેવામાં આવ્યા છે. આ પ્રવાસનો અમારો મુખ્ય હેતુ કન્હેરીની ગુફાઓ જોવાનો હતો પણ ત્યાં પહોંચતાં સુધીમાં તો બીજાં અનેક રળિયામણાં દૃશ્યો અમારી નજરે પડ્યાં. ગવર્નરનો રસાલો તુળશી જઈ પહોંચ્યો હતો અને અમારે ત્યાં જઈને તેમની સાથે જોડાવાનું હતું. માટુંગા છોડ્યા પછી આસપાસનો વિસ્તાર વધુ ને વધુ રળિયામણો થતો ગયો. આ રસ્તો નાની-નાની ટેકરીઓ, ખીણો અને જંગલમાંથી પસાર થતો હતો. ટેકરીઓ ઘટાદાર ઝાડોથી ઢંકાયેલી હતી. તો ખીણોમાં આંબાનાં અને તાડનાં ઝાડ કુદરતી રીતે જ ઊગી નીકળ્યાં હતાં. અહીંની એક ટેકરી પર કિલ્લો હતો, જે મરાઠાઓ સામે રક્ષણ કરવા બાંધ્યો હતો. અમે ગયાં ત્યારે મરાઠાઓનો ભો તો રહ્યો નહોતો, છતાં એ કિલ્લામાં એક ગોરા કૅપ્ટનના હાથ નીચે દેશી સૈનિકોની નાનકડી ફોજ ખડે પગે રહેતી હતી. અમે લગભગ આઠ માઇલ કાપ્યા હશે, પણ રસ્તામાં ભાગ્યે જ ક્યાંય વસ્તી જોવા મળી. હા, માત્ર એક જ સાવ નાનું, દરિદ્ર ગામડું જોવા મળ્યું ખરું.

વિહાર વટાવ્યા પછી બગીમાં આગળ વધી શકાય એમ નહોતું. એટલે અમે ઘોડેસવાર બનીને આગળ વધ્યાં. છેવટે અમે તુળશીના જંગલમાં પહોંચ્યાં જ્યાં અમારે રાતવાસો કરવાનો હતો. આ જગ્યા ચારે બાજુથી ઊંચા પહાડો વડે ઘેરાયેલી છે. એ પહાડો વચ્ચેની ખીણમાં આવેલું જંગલ લગભગ અર્ધવર્તુળાકારનું છે. એની મધ્યમાં વડનું એક વિશાળ વૃક્ષ છે. અહીં અમારે માટે તંબુઓ ખોડેલા હતા. બીજી બાજુ રસોઈ કરવા માટે લાકડાંની ભઠ્ઠીઓ સળગી રહી હતી. અમારા તંબુની બાજુમાં જ વાઘ પકડવા માટેનું છટકું ગોઠવવામાં આવેલું. કહે છે કે સાલસેટના ટાપુ પર ઘણા વાઘ છે અને એમાંનો એક વાઘ તો થોડા દિવસ પહેલાં જ આ છટકામાં ફસાઈને મર્યો હતો. આ વાત સાંભળ્યા પછી મારાં પત્નીને અને મને ક્યાંય સુધી ઊંઘ ન આવી.

બીજા દિવસે વહેલી સવારે મારાં પત્ની અને હું ઘોડા પર બેસી ફરવા નીકળ્યાં. રાતમાં થોડો વરસાદ પડી ગયો હતો એટલે વાતાવરણમાં ઠંડક હતી. જાતજાતનાં પંખીઓ સાથે મળીને કોરસમાં મીઠું મધુરું ગાઈ રહ્યાં હતાં. તો નીચે જમીન પર શિયાળ અને વાંદરા અહીંતહીં ભટકી રહ્યાં હતાં. આઠેક વાગ્યે અમે પાછાં ફર્યાં ત્યારે એક મોટા તંબુમાં સૌને માટે બ્રેકફાસ્ટની સગવડ થઈ ચૂકી હતી. નાસ્તા પછી એ જ તંબુમાં કાશ્મીરી સંગીત અને નાચનો કાર્યક્રમ હતો. એમાં જેમણે સ્ત્રીનાં કપડાં પહેર્યાં હતાં તે પણ હકીકતમાં તો પુરુષો જ હતા. બપોરે ચારેક વાગ્યે અમે ગુફાઓ જોવા રવાના થયાં. વચમાં-વચમાં રસ્તો એટલો સાંકડો હતો કે પાલખીઓ મુશ્કેલીથી પસાર થઈ શકતી હતી. જંગલ એટલું ગાઢ હતું કે ધોળે દિવસે પણ અમારી સાથે મશાલચીઓ રાખવા પડ્યા હતા.

બીજા દિવસે વહેલી સવારે મારાં પત્ની અને હું, બીજા ઘણા યુરોપિયનો સાથે ઠાણે જવા નીકળ્યાં. અમે પાલખીને બદલે ઘોડેસવારી પસંદ કરી હતી. ઠાણા એક નાનું ગામ છે અને એની બાજુમાં કિલ્લો આવેલો છે. પછી અમે બધાં ગવર્નરની યૉટ પર સવાર થયાં. લગભગ સાત માઇલ સુધી અમે તરતાં રહ્યાં. એક બાજુ હતા ઊંચા પહાડો અને બીજી બાજુ હતા પોર્તુગાલીઓએ બાંધેલાં ચર્ચ અને કિલ્લાના અવશેષ. રાત પડતાં સુધીમાં અમે ઘોડબંદર પહોંચ્યાં. અમે ત્યાં ડિનર લીધું અને રાતવાસો પણ ત્યાં જ કર્યો.

રેવરન્ડ હેબરના આ પ્રવાસની વધુ વાતો હવે પછી.