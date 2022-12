નાપાસ થયા પછી પણ જો તું ભાવતી વાનગી રસપૂર્વક ખાઈ શકીશ તો બીજી વાર તું પાસ થઈ શકીશ. પાસ થવા માટે પણ નાપાસ થતાં શીખવું જોઈએ.

ઊઘાડી બારી

પ્રતીકાત્મક તસવીર (સૌજન્ય : આઇસ્ટૉક)

રમતગમતના ક્ષેત્રમાં અને એમાંય ખાસ કરીને ક્રિકેટની દુનિયામાં વિજય મર્ચન્ટનું નામ ભારે આદરપૂર્વક લેવાતું રહ્યું છે. ક્રિકેટની મૅચ જે રોમાંચપૂર્વક મેદાનમાં રમાતી એ જ રોમાંચ સાથે સેંકડો માઇલ દૂર આકાશવાણીનાં મોજાં સાથે શ્રોતાઓને એ રોમાંચ પોતાની કૉમેન્ટરી મારફત પહોંચાડતા. જે રીતે ક્રિકેટના સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ષકો ટોળાબંધ એકઠા થઈ જતાં એ જ રીતે સેંકડો માઇલ દૂર રેડિયો સેટ પાસે પણ ટોળાબંધ શ્રોતાઓ વિજય મર્ચન્ટને સાંભળવા એકઠા થઈ જતા. વિજય મર્ચન્ટના શબ્દો રેડિયો સેટમાંથી જેવા બહાર આવતા કે તરત જ શ્રોતાઓની આંખો ચમકદાર થઈ જતી. આ શબ્દો આ લખનારને આજેય યાદ છે. એનો રણકો સંભળાય છે. - Good morning listeners, This is Vijay Merchant reporting to you the third day of the second test match between India and Australia. This is fine Sunny morning on Braborne Stadium...

વિજય મર્ચન્ટ રમતની કૉમેન્ટરી સાથે વચમાં વચમાં હંમેશાં ભારપૂર્વક એક વાત કહેતા - આ રમત છે અને રમતમાં કોઈનો વિજય કે પરાજય હોતો નથી. માત્ર નિયમપૂર્વક રમાયેલી સરસ રમતનો આનંદ જ સર્વોપરી હોય છે. શબ્દો કદાચ આ નહીં હોય પણ ભાવ તો આવો જ હતો.

હાર અને જીત એટલે શું

આપણે વ્યાવહારિક જીવનમાં હાર અને જીત આ બે શબ્દોને ભારે મહત્ત્વ આપ્યું છે. વાત ઘરમાં હોય કે પડોશમાં, ઑફિસમાં હોય કે વ્યવસાયમાં, મિત્રો સાથેના સંગાથમાં હોય કે અન્ય દુન્યવી લેખાંજોખાંમાં હોય, આપણે હંમેશા જીતવા માગીએ છીએ. વાતમાં કોઈ દમ ન હોય અને છતાં સામેવાળા કરતાં આપણો વાવટો ઊંચો રહે એવી સતત ધખના આપણામાં રહેતી હોય છે. આ ધખના હંમેશાં બળપૂર્વક જ પ્રયોજાતી હોય છે એવું પણ નથી. આ ધખનાએ જ જાણેઅજાણે પણ આપણા અસ્તિત્વમાં એવું તો સ્થાન મેળવી લીધું હોય છે કે એનું હોવું જ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. હાર અને જીત બન્ને એક જ સિક્કાની બે બાજુ જેવાં છે. જીત મેળવવી પડે છે તો હાર પણ કંઈ અચાનક નથી આવી પડતી.

હારતાં શીખો

બૉલીવુડના જાણીતા અભિનેતા અનુપમ ખેર સાથે સુરતના પુસ્તકમેળામાં એક વાર મુલાકાત થઈ ગયેલી. ટી ટેબલ ઉપર ચા પીતાં પીતાં તેમણે એક વાત કહેલી. કિશોર અવસ્થામાં હાઈ સ્કૂલના કોઈક વર્ષની પરીક્ષામાં તેઓ નાપાસ થયેલા. નાપાસ થયાના આ સમાચાર તેમના પિતાને શાળાના પ્રિન્સિપાલે આગલા દિવસે જ આપી દીધેલા. બીજે દિવસે શિક્ષકે વર્ગમાં અનુપમને આ ખબર આપ્યા. કિશોર અનુપમ હતાશ થઈ ગયો. તે મૂંઝાઈ ગયો કે નિષ્ફળતાની આ વાત પિતાને શી રીતે કહેવી. ત્યાં તો પિતાનો સંદેશો લઈને એક માણસ શાળામાં જ આવ્યો અને તેણે કહ્યું - આજે જમવા માટે તારે ઘરે નથી જવાનું, પણ ફલાણી હોટેલમાં પિતા સાથે જ જવાનું છે. આ હોટેલ તો અનુપમની ફેવરિટ હોટેલ હતી. પિતા સાથે તે ડરતાં ડરતાં આ હોટેલમાં ગયો તો ખરો, પણ તેનું વર્તન પેલી નિષ્ફળતાના કારણે સાવ ટાઢુંબોળ હતું. પિતાએ અનુપમની ભાવતી વાનગીઓ મગાવી અને પછી પુત્રના ખભા પર હાથ મૂકીને કહ્યું - નાપાસ થયા પછી પણ જો તું ભાવતી વાનગી રસપૂર્વક ખાઈ શકીશ તો બીજી વાર તું પાસ થઈ શકીશ. પાસ થવા માટે પણ નાપાસ થતાં શીખવું જોઈએ.

ચૂંટણીનાં પરિણામો અને હારજીત

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનાં પરિણામો હમણાં આવ્યાં. આ પરિણામોમાં નરેન્દ્ર મોદીના વડપણ હેઠળના ભાજપે સાતમી વાર મોટો બધો વિજય મેળવ્યો. કૉન્ગ્રેસ પક્ષે આ સાતમી વાર ગુજરાતમાં હીણપતભરી હાર મેળવી. પહેલી હારથી આ સાતમી હાર સુધીની ઘટનાઓ સંભારીએ ત્યારે એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી કે કૉન્ગ્રેસ પક્ષ આ દરેક હારમાંથી કોઈ પદાર્થપાઠ શીખ્યો જ નથી. ૧૯૮૪માં ભાજપ પાસે સંસદમાં માત્ર બે જ બેઠકો હતી અને વિજેતા કૉન્ગ્રેસ પક્ષ પાસે ૪૦૪ બેઠકો હતી. હવે આટલાં વરસે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પરાજિત પક્ષ શી રીતે વિજયી બન્યો અને વિજયી પક્ષ જીતમાંથી શી રીતે પરાજિત બન્યો.

લોકશાહીમાં હારજીત એક વિભાવના છે. આ વિભાવના પરિણામલક્ષી હોવાને કારણે એણે પોતાનું સ્થાન હોવું જોઈએ એ કરતાં વધારે મેળવી લીધું છે.

ભાજપ હારમાંથી કંઈ શીખ્યો હોય તો એને માત્ર પરિણામના આંકડાથી મૂલવી શકાય એમ નથી. આ જીત વ્યક્તિલક્ષી છે. પક્ષ તરીકે ભાજપ પણ જીતને સમજી શક્યો હોય એમ લાગતું નથી. ભાજપની આ વિજયયાત્રામાંથી જો વ્યક્તિવિશેષ નરેન્દ્ર મોદીને બાદ કરી નાખીએ તો આ વિજય પણ પરાજયમાં પલટાઈ જતાં વાર લાગે એમ નથી.

જયાજયો તો મનનાં જ બહાનાં

કવિ ઉમાશંકર જોશીએ આ જય અને પરાજયની વિભાવનાને મનનાં બહાનાં તરીકે ઓળખાવી છે. આ વિભાવનાને સમય ક્યારે પલટાવી નાખે છે એ કોઈ કહી શકતું નથી. માત્ર એ ક્ષણ તમારી પાસે હોય ત્યારે એને ગૌરવપૂર્વક સમજી લેવી એ જ સાચી રમત છે.