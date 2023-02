અહીં એ પાંચ પુસ્તકોની વાત છે જે તમને તમે, આજે છો એના કરતાં ક્યાંય બેટર બનાવી શકે છે અને એટલે જ હું કહું છું કે જીવનમાં કંઈ પણ થઈ જાય, વહેલી તકે આ પાંચ પુસ્તક વાંચજો. તમે આજે છો એના કરતાં ક્યાંય વધારે બહેતર થઈને બહાર આવશો

ધ લિટરેચર લાઉન્જ

Man’s search for meaning By Victor Frankl, Tuesdays with Morrie, The boy, the mole, the fox and the horse

છેલ્લા ઘણા સમયથી મિત્રો મને મેસેન્જરમાં DM કરીને પૂછતા’તા કે ‘તમારાં ફેવરિટ પુસ્તકોનાં નામ આપોને!’, ‘તમારાં ટૉપ-પાંચ પુસ્તકો જણાવોને’, ‘અમારે વાંચવાની શરૂઆત કરવી છે, તો કયા પુસ્તકથી કરવી?’ વગેરે... વગેરે. તો થયું કે ચાલો, આજે એ સીક્રેટ શૅર કરી જ દઉં કે કયાં પુસ્તકોએ મારી જિંદગી બદલી નાખી અને શું કામ તેઓ મારાં ઑલટાઇમ ફેવરિટ છે.

નંબર ૧ : Man’s search for meaning By Victor Frankl

જો તમે આ પુસ્તક વાંચી અને સમજી લેશો તો જીવનની કોઈ પણ યાતનામાંથી બહાર આવી શકશો. ગમે એવી પીડા, દુઃખ કે અત્યાચાર તમારું કશું જ બગાડી નહીં શકે. આ પુસ્તક વાંચવાનું નથી, ચાવવાનું છે. દસ, પંદર, વીસ વાર વાંચ્યા પછી પણ દરેક વખતે તમને કશુંક નવું જાણવા મળશે.

આટલી બધી તકલીફો, અન્યાય કે ઉદાસી વચ્ચે પણ આપણે શું કામ જીવતા રહેવું જોઈએ? એનો જવાબ આ પુસ્તકમાં આપેલો છે. નાઝી કૉન્સન્ટ્રેશન કૅમ્પ દરમિયાન પોતાના પર થયેલા અત્યાચારો અને ફક્ત પોતાના અભિગમ દ્વારા મૃત્યુના મુખમાંથી વટથી બહાર નીકળેલા ઑસ્ટ્રિયન મનોચિકિત્સક/ફિલોસૉફર વિક્ટર ફ્રૅન્કલ દ્વારા લખાયેલું આ પુસ્તક જીવનના ગમે એવા કપરા સંજોગોમાં પણ જીવતા રહેવાનું બળ પૂરું પાડે છે.

આજની તારીખે પણ જ્યારે હું કોઈ તકલીફ, પીડા કે યાતનામાંથી પસાર થઉં છું ત્યારે આ પુસ્તક લઈને બેસી જાઉં છું.

નંબર ૨ (કારણ કે એ ક્યારેય બીજા નંબર પર ન આવે) : Tuesdays with Morrie

આ પૃથ્વી પર લખાયેલાં કરોડો-અબજો પુસ્તકોમાંથી એકાદ આવું પુસ્તક લખાતું હોય છે, જે સદીઓ સુધી માનવજાતને જીવવાની રાહ ચીંધ્યા કરે છે.

‘જીવનમાં શું મહત્ત્વનું છે?’ જેવા સૌથી મહત્ત્વના પ્રશ્નનો જવાબ આ પુસ્તકમાંથી મળે છે, કારણ કે આ પુસ્તક મૃત્યુ પામી રહેલા એક પ્રોફેસરની દૃષ્ટિ, સમજણ અને અનુભવના આધારે લખાયું છે.

હું આ પુસ્તકના પાને-પાને રડ્યો છું અને એ દરેક આંસુ સાથે મને જીવનનો એક નવો જ અર્થ જડતો ગયો છે.

જ્યારે પણ સફળતા, સિદ્ધિ, પ્રસિદ્ધિ, રૂપિયા કે લક્ઝરી પાછળ અવિરત દોડતી જાતને હાથ પકડીને વિરામ આપવા માગું છું ત્યારે હું આ પુસ્તક વાંચું છું, જ્યારે પણ જીવનનો અર્થ સમજવા માગું છું ત્યારે આ પુસ્તક વાંચું છું, જ્યારે-જ્યારે ભટકી જઉં છું ત્યારે આ પુસ્તક વાંચું છું; કારણ કે આ પુસ્તક સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે કે ઍટ ધી એન્ડ ઑફ ધ ડે શું મહત્ત્વનું છે અને શું નથી.

- આ એક એવું પુસ્તક છે જે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી તમને સાથે રાખવું ગમશે.

નંબર ૩ : The boy, the mole, the fox and the horse

આ પુસ્તક પર તો મેં એક આખો આર્ટિકલ લખેલો છે એટલે તમારે એના માટે જૂના આર્ટિકલ ફરીથી રિવાઇવ કરી જવા પડશે. જો કશું લખ્યું ન હોત તો ચોક્કસ રીતે હું એના પર એક અલાયદો આર્ટિકલ કરું એટલું સ્ટફ આ પુસ્તકમાં છે. જોકે કહ્યું એમ બસ, જૂના આર્ટિકલ રિફર કરી જાઓ.

નંબર ૪ : Meditations by Marcus Aurelius

આ એ પુસ્તક છે જેણે મારા ડિપ્રેશન દરમિયાન મને સહારો આપ્યો છે. સાચું કહું તો ડિપ્રેશનમાંથી બહાર લાવવામાં આ પુસ્તક બીજા ક્રમે છે (તો પહેલા ક્રમે કોણ? એ માટે જસ્ટ વેઇટ). રોમન સમ્રાટ અને ફિલોસૉફર માર્કસ ઓરેલિયસ દ્વારા લખાયેલું આ પુસ્તક પ્રજ્ઞાનો ભંડાર છે.

આ પુસ્તક વિશેની સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે માર્કસ ઓરેલિયસે પબ્લિકેશનના ઇરાદા વગર ફક્ત પોતાના માટે એક ડાયરી સ્વરૂપે પોતાના વિચારો લખેલા.

આ પુસ્તક તમારો જીવન પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ બદલી નાખશે. એક પણ એવી સમસ્યા નહીં હોય જેનો ઉપાય આ પુસ્તકમાં નથી. આ પુસ્તક વાંચી લેશો તો તમારે કોઈ મોટિવેશનલ સ્પીકર, લાઇફ-કોચ કે ગુરુની જરૂર નહીં પડે.

નંબર ૫ : The Power of Now

એક એવું પુસ્તક જેણે મારું જીવન બદલી નાખ્યું, જેણે મને ડિપ્રેશનમાંથી બહાર કાઢ્યો. એક એવું પુસ્તક જે વાંચ્યા પછી મારી આધ્યાત્મિકતાની વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ. હું કદાચ અંગ્રેજી વાંચતાં એટલા માટે જ શીખ્યો હોઈશ જેથી મોટો થઈને આ પુસ્તક વાંચી શકું.

ફક્ત મારું જ નહીં, વિશ્વભરમાં જેણે અનેક લોકોનાં જીવન-પરિવર્તન કર્યાં છે એ પુસ્તક એટલે ‘The Power of Now’.

આ પુસ્તકમાં લખેલી બાબતોમાંથી ફક્ત દસ ટકા પણ આપણે ફૉલો કરી શકીએ તો... એક પણ શિબિર અટેન્ડ કર્યા વગર આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ બની શકીએ. વાંચવામાં વાર લાગશે, સમજતાં એનાથી પણ વધારે વાર લાગશે; પણ બિલીવ મી, વર્થ છે.

જો કોઈ અજાણ્યા ટાપુ પર ખોરાક-પાણી વગર મને એકલો મૂકી દેવામાં આવે તો મારી સાથે હું આ પુસ્તક લઈ જવાનું પસંદ કરીશ. હકીકતમાં આ પુસ્તક નથી; એક પ્રૅક્ટિસ છે, સંસ્કાર છે, જીવન જીવવાની રીત છે. એ સમજવાની, શીખવાની અને અમલ કરવાની પ્રક્રિયા આજીવન ચાલશે. આ એક એવું પુસ્તક છે જે ક્યારેય પૂરું નહીં થાય.