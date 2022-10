‘મારા’ પેશન્ટ્સ, ‘મારા’ ક્લાયન્ટ્સ, ‘મારા’ કસ્ટમર્સ, ‘મારા’ શો અને એ બધું જ ‘મારા’ અહમને પોષે છે. બેઝિકલી, એ છેવટે તો આપણી ‘Egoic Self’ને આપેલો ભરોસો જ છેને કે આપણે હજીય ડિમાન્ડમાં છીએ, લોકો કામ આપે છે આપણને! માર્કેટમાં હજી આપણી વૅલ્યુ છે

ધ લિટરેચર લાઉન્જ

કશુંક એવું પણ છે જે પામવા માટે અટકી જવું જરૂરી છે

આ વખતે પહેલી વાર એવું બન્યું કે મેં સોમવારની રજા રાખી. સામાન્ય રીતે હું એટલો બધો ‘Work Conscious’ છું કે કોઈ ‘વર્કિંગ ડે’ના દિવસે કામ ન કર્યાનો મને અપરાધભાવ થતો હોય છે. એમાંય સોમવાર તો હું ક્યારેય રજા ન પાડું. I just Love Mondays. કારણ કે મને મારું કામ ગમે છે. કોઈ જગ્યાએ વાંચેલું કે ‘If you really hate Mondays then you need to change your work.’

પણ આ વખતે સોમવારે કામ ન કરવાનું કારણ એવું હતું કે મારો જન્મદિવસ મારે માત્ર મારી દીકરી અને ફૅમિલી સાથે વિતાવવો હતો. આ બાહ્ય જગત મારું અટેન્શન ચોરી ન જાય એ માટે દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ મોટા ભાગનો સમય મારો ફોન Switched off કે Unavailable હતો.

ધીમે-ધીમે મને એવું સમજાઈ રહ્યું છે કે આપણું કામ ક્યારેક આપણી જરૂરિયાત કરતાં આપણો અહંકાર વધારે હોય છે. લેબર-ક્લાસ કે રોજિંદા વેતન પર જીવનારા લોકોની વાત નથી કરતો, પણ આ મારા જેવા એવા કેટલાય લોકોની વાત છે જેઓ રજા કે વેકેશન પર જવાનું અફૉર્ડ કરી શકે છે, પણ કોઈ અજ્ઞાત ડર, અસલામતી કે Conditioned થયેલી માનસિકતાને કારણે કામ નથી છોડી શકતા.

‘મારા’ પેશન્ટ્સ, ‘મારા’ ક્લાયન્ટ્સ, ‘મારા’ કસ્ટમર્સ, ‘મારા’ શો અને એ બધું જે ‘મારા’ અહમને પોષે છે. બેઝિકલી, એ છેવટે તો આપણી ‘Egoic Self’ને આપેલો ભરોસો જ છેને કે આપણે હજીય ડિમાન્ડમાં છીએ. લોકો કામ આપે છે આપણને! માર્કેટમાં હજી આપણી વૅલ્યુ છે. જો થોડા દિવસ રજા પર ઊતરી જઈશું કે આરામ કરી લઈશું તો ધીમે-ધીમે આપણી ઉપયોગિતા સમાપ્ત થતી જશે એવી અસલામતીથી આપણે વિરામ નથી લેતા. દોડ્યા કરીએ છીએ, મુઠ્ઠી વાળીને દોડ્યા જ કરીએ છીએ.

પૈસા, પ્રસિદ્ધિ, પ્રશંસા કે પદવી માટેની આ દોડ ક્યારેય પૂરી જ નથી થતી અને અચાનક એક દિવસ આપણો સમય પૂરો થઈ જાય છે, પણ સાચું કહું?

કેટલાક ચમત્કાર નિહાળવા માટે સમયસર અટકી જવું અનિવાર્ય હોય છે. સાઉથ કોરિયન શિક્ષક હેમીન સુનીમનું એક અદ્ભુત પુસ્તક છે, ‘The Things You Can See Only When You Slow Down.’ આંખના પલકારામાં પૂરી થઈ જતી આ જિંદગીમાં એવી અસંખ્ય બાબતો છે જેને નિહાળવા માટે ‘ધીમું પડવું’ જરૂરી છે. સંતાનોના ચહેરા પર રહેલો વિસ્મય, પત્નીની વાતો, પપ્પાના જોક્સ, મમ્મીનો સ્પર્શ એ બધું ચૂકી જવું આપણા માટે બહુ સામાન્ય અને સહજ બની ગયું છે. કારણ કે આપણે ક્યારેય ‘Pause’ નથી લેતા. ન તો સોશ્યલ મીડિયામાંથી કે ન તો કામમાંથી.

જેમને માટે કમાતા હોઈએ તેમનાથી જ દૂર થતા જઈએ તો એ કમાણી શું કામની? શું કામની એ રઝળપાટ, જો આપણા જ બાળકનું હાસ્ય કે મમ્મી-પપ્પાના ચહેરા પર રહેલો સંતોષ માણી ન શકીએ. એકઠું કરવાની પ્રક્રિયામાં આપણે ક્યારેક એટલા વ્યસ્ત થઈ જતા હોઈએ છીએ કે ‘કોના માટે’ અને ‘શું કામ’ એકઠું કરીએ છીએ એ જ ભૂલી જઈએ છીએ.

દૂર રહેલા લક્ષ્યને વીંધવામાં આપણે સૌથી વધારે અવગણના આપણી નજીક રહેલી વ્યક્તિઓની કરતા હોઈએ છીએ. કશુંક પામવાની દોડમાં જે મળ્યું છે એનો આભાર માનવાનું ચૂકી જઈએ છીએ. બે દિવસ ફોન બંધ કરવાથી એટલું તો સમજાયું કે મારા વગર આ જગત અટકવાનું નથી. આપણે એટલા મહત્ત્વના છીએ જ નહીં. આપણા ફોલ્સલી ઇન્ફલેટેડ ઈગોને ટાંકણી મારવી હોય તો બે દિવસ ફોન બંધ કરી દેવો. આપણને રિયલાઇઝ થશે કે આ જગતને આપણી એટલી બધી જરૂર ક્યારેય હતી જ નહીં. આપણી જરૂર આપણી સાથે રહેલી વ્યક્તિઓને છે.

હ્યુમન ટચ અને હ્યુમન કનેક્ટ માટે વલખાં મારતા સ્વજનોને બાજુએ મૂકીને સ્માર્ટફોન કે કામને વળગી રહેવું એ એક એવો અપરાધ છે જેનો પસ્તાવો આપણને વર્ષો પછી થશે. રિટાયરમેન્ટ એ ફક્ત ૬૦ વર્ષે જ થનારી ઘટના નથી. એ તો દરરોજની જરૂરિયાત છે કે આટલું કામ કર્યા પછી હવે આજના દિવસ માટે હું રિટાયર થાઉં છું.

આપણને બાળપણથી ‘ફાસ્ટ’ દોડવાની તાલીમ આપવામાં વ્યસ્ત થઈ ગયેલું જગત આપણને ‘Time Please’ કહેતાં શીખવવાનું તો ભૂલી જ ગયું છે. મને યાદ નથી કે છેલ્લે આપણને ‘Slow Down’ કોણે કહેલું? કદાચ કોઈ કહેશે પણ નહીં. ‘સ્લો ડાઉન’ એવા હિંમતભર્યા, ક્રાન્તિકારી અને બળવાખોર શબ્દો છે જે માત્ર આપણે જ પોતાની જાતને કહેવા પડશે. અહીં તો એ જ જીતે છે જે દોડમાં ભાગ નથી લેતું. આપણે જિંદગીને પોસ્ટપોન કરતા જઈએ છીએ અને પછી મૃત્યુને ફરિયાદ કરીએ છીએ કે ‘તું વહેલું કેમ આવ્યું?’ પ્રત્યેક પળમાં રહેલી જિંદગી માત્ર તેમને માટે જ અવેલેબલ હોય છે જેઓ સમયસર ધીમા પડે છે.

