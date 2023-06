‘બેટા, મને વાંધો નથી તને ડ્રિન્ક લેતી છોકરી ગમતી હોય તો. I am ok. Actually લગ્ન પહેલાં હુંય શોખીન હતો, પણ આ રાજકોટવાળીએ છોડાવી દીધું.’

શૉર્ટ સ્ટોરી

એક ટીપ્સી છોકરી

ડ્રિન્ક્સનો બીજો રાઉન્ડ લગભગ પૂરો થયો અને તાન્યાના બૉસની મિમિક્રી પણ. બધા એકસાથે હસી પડ્યા. બીજા ડ્રિન્ક પછી સહેજ ટીપ્સી થઈ જતી આર્યા હસતી-હસતી સહેજ મારા તરફ ઝૂકી અને તેના સુંદર રેશમી વાળના સ્પર્શનો નશો મને ચડવા લાગ્યો. અમારા આખા આ સેશનની સૌથી ખૂબસૂરત આ પળ હું ઘડીભર માણતો રહ્યો. કદાચ આ જ મારા અહીં હોવાનું કારણ હતું. બાકી તાજ હોટેલની રૂફટૉપ પર આવવાનું મન કરાય?

રૂફટૉપ પરથી દેખાતા ઝગમગતા મુંબઈનો નઝારો અને બાજુમાં બેઠેલી ટીપ્સી આર્યા. હે ભગવાન, આ સમય થંભી ન શકે?

સૉફ્ટવેઅર સૉલ્યુશનની અમારી ટીમ અઠવાડિયાના થકવી અને દિમાગને નિચોવી નાખતા કામ પછી શુક્રવારની સાંજે કોઈ મોંઘીદાટ જગ્યાએ જઈને રિલૅક્સ થતી. ડ્રિન્ક, ડાન્સ અને લાઉડ મ્યુઝિક કમ્પ્યુટરની બહારની દુનિયાને માણવાનાં અમારાં સાધન હતાં.

‘બિલ પ્લીઝ...’

‘4000 per head... and 1300 for પ્રથિત.’ અમારી અકાઉન્ટન્ટ તાન્યાએ હિસાબ કર્યો.

‘આ પ્રથિત પાસે extra પૈસા લેવા જોઈએ. તેણે પીધું નહીં પણ વ્યુ એન્જૉય કર્યો છે. એક દિવસ હું તને બળજબરીથી પીવડાવીશ સાલા...’ રિતેશ કાયમ મારી સામે ભડકતો.

‘નો... નો... પ્રથિત, અવર ગુડ બૉય... તારે કોઈનું સાંભળવાનું નહીં... તને પોતાને જ્યારે મન થાય અને તને એમાં મજા આવે અને તું પોતાની જાતને સંભાળી શકે તો જ પીવાનું; નહીં તો નહીં...’ આર્યાએ જાણે ફતવો બહાર પાડ્યો. આર્યાની દરેક વાત સર આંખો પર.

મેં સાંતાક્રુઝ સુધી જવા ઉબર બુક કરી અને કોઈને રાઇડ જોઈતી હોય તો પૂછ્યું. આર્યા અને રિતેશે હા પાડી. ગાડી આવતાં જ રિતેશ પાછળની સીટ પરબેસી ગયો. આર્યા પણ પાછળ જ બેઠી. હું ડ્રાઇવર સાથે આગળ બેસી ગયો. થોડી વાર પછી આર્યા બોલી...

‘રિતેશ, પ્લીઝ સીટ કમ્ફર્ટેબલી. ઘણી જગ્યા છે.’ રિતેશે સીટ પાછળથી હાથ ઉઠાવી લીધો. મેં પાછળ વળીને રિતેશનું ઊતરેલું મોં જોવાનું ટાળ્યું. બે મિનિટ પછી તે ઊતરી ગયો. વરલી આવતાં આર્યાએ ડ્રાઇવરને સભાનતાપૂર્વક સૂચના આપીને બિલ્ડિંગ નીચે ગાડી લેવડાવી.

‘ગુડ બૉય... થૅન્ક્સ અને વેઇટ નહીં કરતો. હું ઘરે બરાબર પહોંચી જઈશ. Ok? go.’

હું ઊભો રહ્યો. દસ મિનિટ પછી ૧૫મા માળની લાઇટ થઈ અને મારા ફોનમાં મેસેજ આવ્યો અને મારા ચહેરા પર સ્મિત.

Go to hell...

lll

‘લાલા... ઓ લાલા.’

‘મમ્મી પ્લીઝ, તું મને લાલો ના કહે.’

‘હા ભાઈ, પ્રથિતકુમાર કહીશ બસ!’

‘પણ આ રવિવારે તારે સ્મિતાબહેનની... પેલાં હવેલીમાં રોજ મળે છેને... જે મોટી ગાડીમાં દર્શન કરવા આવે છે તેમની દીકરીને જોવા... ઓહ, ના-ના... મળવા જવાનું છે.’

‘ના મમ્મી, હું નહીં જાઉં. લાસ્ટ ટાઇમ તેં શોધેલી છોકરીએ તો મારો ઇન્ટરવ્યુ જ લઈ લીધો હતો. દસમામાં કેટલા ટકા આવેલા એવું પહેલી મુલાકાતમાં કોણ પૂછે?’

‘ના-ના દીકરા... આ એવી નથી.’

‘જો હવે હું અને સ્મિતાબહેન તો રોજ મળીએ છીએ. એટલે ફક્ત તમે ક્યાંક સારી જગ્યાએ મળો એટલે બસ. કેટલાં સુખી છે, પણ જરાય અભિમાન નહીં. રવિવારે સવારે અમને ગાડીમાં વાશી હવેલીએ દર્શન કરવા લઈ જવાના છે બોલો. દીકરી પણ સંસ્કારી છે. ક્યારેય ટૂંકાં કપડાં પહેરીને પાર્ટીમાં જશે કે ડ્રિન્ક લેશે જેવું કંઈ નહીં.’

‘એટલે મમ્મી, ડ્રિન્ક લે તે અસંસ્કારી?’

‘કેમ? દારૂ પીને ટલ્લી થવું સારી વાત કહેવાય? એ પણ છોકરી થઈને?

‘હવે મમ્મી, એને સોશ્યલ ડ્રિન્કિંગ કહેવાય અને આ છોકરા-છોકરીનો ભેદભાવ શા માટે?’

‘હેં... લે... આ તું પીતો તો નથીને... જોજે, મારા લાલાની સામે નહીં આવતો. આવા સંસ્કાર...’

હવે આ મમ્મીની રેકૉર્ડ ચાલુ થઈ ગઈ.

પપ્પા છાપું મૂકીને મારી પાસે આવ્યા. તે પાછા શેરલોક હોમ્સના ચાહક.

‘બેટા, મને વાંધો નથી તને ડ્રિન્ક લેતી છોકરી ગમતી હોય તો. I am ok. Actually લગ્ન પહેલાં હુંય શોખીન હતો, પણ આ રાજકોટવાળીએ છોડાવી દીધું.’

‘અરે પપ્પા... એવું કંઈ નથી.’

હું પપ્પાને સારી રીતે ઓળખું છું. વાત કઢાવવાની આ તેમની સ્ટાઇલ હતી. ધીમે-ધીમે બધું જાણી લે. જોકે તેમને કેમ કહેવું કે આ બધું હજી એકતરફી જ છે.

તોય આ ઘરમાં આર્યા મારી પત્ની થઈને ફરતી હોય એવી કલ્પનામાં હું સરી પડ્યો..

રવિવારે સાંજે મારે છોકરી જોવા જવું જ પડ્યું. બિચારી સારી હતી. બધી રીતે ઠીકઠાક હતી. તોય મારાથી છેલ્લે પુછાઈ ગયું... ‘તમને ડ્રિન્ક લેવું ગમે?’

lll

‘All you be ready for team meeting?’ બૉસ પોતાની કૅબિનમાં જતાં-જતાં કહી ગયા. તાન્યાએ ઘંટી વગાડવાની ઍક્શન કરી એનો મતલબ કે આ ખતરાની ઘંટી છે.

‘Green belt Associatesના સૉફ્ટવેર માટે ફરિયાદ આવી છે. આર્યા, You are a team leader. Please explain.’ બૉસ અપસેટ હતા.

બધા કૉન્ફરન્સ હૉલમાં હજી માંડ બેઠા કે બૉસે તલવાર મ્યાનમાંથી કાઢી અને પ્રોજેક્ટર પર ઈ-મેઇલ મૂકી.

બધા ધ્યાનથી વાંચવા માંડ્યા.

મારી આગળ રિતેશ બેઠો હતો. બધા ટેન્શનમાં હતા, જ્યારે તેની આંગળીઓ તેના ઘૂંટણ પર તબલાં વગાડતી હતી.

અચાનક મારા દિમાગમાં ઝબકારો થયો. Green beltનું અકાઉન્ટ રિતેશ લાવ્યો હતો અને એ દિવસે ટૅક્સીમાં... આર્યાએ...

ઓહ, રિતેશ આર્યાને હેરાન કરી રહ્યો હતો. પછી પોતે મદદનો હાથ લંબાવશે... પેલો ફરિયાદ પાછી લેશે... ઉફ, ડ્રામાબાજ.

આર્યા તૈયાર નહોતી, પણ સંયત હતી.

પોતાના લૅપટૉપ પર તેણે Green beltની ફાઇલ ખોલી.

આર્યાએ અત્યાર સુધીની Green beltની બધી માહિતી આપી, પણ બૉસ કંઈ સંતુષ્ટ થયા લાગ્યા નહીં.

મને યાદ આવ્યું કે મારી પાસે એક ટેબલ બનાવેલું હતું જેમાં કંપનીએ અમારાં કયાં સૂચનો અમલમાં નહોતાં મૂક્યાં જે અમે તેમને સૂચવ્યાં હતાં. આ મારી આગવી રીત હતી ટૂંકમાં કંપનીનો અભિગમ સમજવાની. સ્કૂલમાં તફાવત લખો પરથી મને એવું સૂઝેલું.

મેં આર્યાને એ ટેબલ ફૉર્વર્ડ કર્યું. બે મિનિટ પછી આર્યા બધાને સમજાવી શકી કે Green beltની ક્યાં ભૂલ થતી હતી.

અડધા કલાક પછી બૉસનું well done Aarya મને સંભળાયું.

આર્યા તેના સ્વભાવ મુજબ એ દિવસે કંઈ ન બોલી, not even thanx. જોકે થોડા દિવસ પછી તેના ઘરે પૂજામાં જવાનું આમંત્રણ મળ્યું.

ગઈ કાલે સાંજે મમ્મીએ ફરીથી પેલી છોકરી માટે હા કે નાનો જવાબ માગ્યો. તેનાં આંસુએ સામ-દામ-દંડ-ભેદ જેવું કામ પાર પાડ્યું. છેવટે તે રિસાઈને અબોલા લઈને રૂમમાં જતી રહી.

મેં મમ્મીને વૉટ્સઍપ પરછોકરી માટે ok ટાઇપ કરીને send કર્યું ને બીજી મિનિટે આર્યા નિમંત્રણ લઈને આવી. ના કહેવાનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો. તાન્યાના કહેવા મુજબ આર્યા કોઈને ઘરે બોલાવતી નહીં.

એક તરફ આર્યાના ઘરે જવાની તાલાવેલી અને બીજી તરફ એક વ્યવહારુ નિર્ણયરૂપે મમ્મીને મોકલાઈ ગયેલો મેસેજ. બંને વચ્ચે અનિર્ણીત મન ઝોલાં ખાતું રહ્યું.

આર્યાનું ઘર ખૂબ સુંદર હતું. આર્યાને જોઈને મારું હૃદય એક ધબકારો ચૂકી ગયું.

આર્યાને પરંપરાગત વસ્ત્રો શોભતાં હતાં. સુંદર વાઇટ, રેડ અને ગોલ્ડ કૉમ્બિનેશનનો ચૂડીદાર અને ઘટ્ટ વાળને હાફ પોનીમાં બાંધેલા તથા કપાળે સાવ નાની બિંદી. બસ સિમ્પ્લી બ્યુટીફુલ.

‘પાપુ, આ પ્રથિત છે... પ્રથિત ગાંધી.’ આર્યા પિતાને પાપુ બોલાવતી. હાઉ સ્વીટ.

‘હેલો બેટા, નાઇસ ટુ મીટ યુ.’

આર્યા બીજા બધાની ઓળખાણ કરાવવામાં પડી. સરસ માહોલ, ઘર અને ઘરમાંથી દેખાતો દરિયો, મજાના લોકો. બસ... મારે જીવનમાં આથી વિશેષ કોઈ અપેક્ષા નહોતી.

હું બાલ્કનીમાં ઊભો-ઊભો મારા જીવનના ગમા-અણગમાના તફાવતનું ટેબલ વિચારી રહ્યો હતો.

દરિયો અદ્ભુત લાગી રહ્યો હતો. કાશ...

મેં નજર ફેરવીને બાજુમાં જોયું. આર્યાના પપ્પા ઊભા હતા.

‘આર્યાને પણ દરિયો ખૂબ ગમે છે. ખાસ આ ફ્લૅટ લેવાનું કારણ પણ એ જ હતું કે મારી દીકરીને તેની રૂમમાંથી કાયમ આ અફાટ જળરાશિ દેખાય... અને અને... તે ખૂબ ખુશ રહે.’

‘પ્રથિત, શું તું પણ તેને મારા જેટલી ખુશી આપી શકશે?’

હું હતપ્રભ થઈ ગયો. કોઈએ મીઠા પેંડા મારા મોંમાં ઠાંસી દીધા હોય એમ હું બાઘાની જેમ થોથવાઈ ગયો. પપ્પાની પાછળ ઊભેલી આર્યાએ મોહક સ્મિત કરીને એક ભમ્મર ઉલાળી...

હે ભગવાન, મને આ આનંદ, ખુશી અને હર્ષાવેશ સહન કરવાની શક્તિ આપ.

અચાનક excuse me કહીને હું ત્યાંથી જવા લાગ્યો.

‘આર્યા, એક મિનિટ હં... Just coming.’

બંનેને અસમંજસમાં મૂકીને ઘરની બહાર લૉબીમાં આવીને મમ્મીને ફોન કર્યો.

હંમેશની જેમ મમ્મીએ ન ઉપાડ્યો.

‘અરે યાર, મમ્મી ફોન ક્યાં મૂકી દેતી હોય છે.’

ફરીથી લગાડ્યો... છેલ્લી રિંગમાં મારો જીવ કંઠે આવી ગયો.

‘હલોઓઓ...’

‘મમ્મી... મમ્મી... સાંભળ... સાંભળ... પેલો મેસેજ ફૉર્વર્ડ નહીં કરતી પ્લીઝ... હં.’

‘શું? કયો મેસેજ? શું બોલે છે લાલા... ઓહ, સૉરી પ્રથિત.’

‘મમ્મી, મેં તને પેલી છોકરી માટે હા...’

‘હેં... તે મારે એ ફૉર્વર્ડ કરવાનો હતો... નથી કર્યો હજી...’

‘પણ આ રવિવારે તારે સ્મિતાબહેનની... પેલાં હવેલીમાં રોજ મળે છેને... જે મોટી ગાડીમાં દર્શન કરવા આવે છે તેમની દીકરીને જોવા... ઓહ, ના-ના... મળવા જવાનું છે.’

- માના વ્યાસ (સ્પંદના)

નવા લેખકોને આમંત્રણ

ઘણા નવા લેખકોની વાર્તાઓ અમને મળી રહી છે. વાર્તાકારો આમાં જેટલો ઉત્સાહ દર્શાવી રહ્યા છે એ માટે સહુનો ખૂબ-ખૂબ આભાર.

૧. તમારી વાર્તા ટાઇપ કરેલી જ હોવી જોઈએ. હસ્તલિખિત વાર્તા સ્વીકારવામાં નહીં આવે.

૨. વાર્તા તમારી મૌલિક છે. એની લેખિત બાંહેધરી વાર્તાની સાથે લખીને આપવી.

૩. વાર્તાના શબ્દો ખૂબ વધારે કે ખૂબ ઓછા હશે તો એ સિલેક્ટ નહીં કરવામાં આવે.

તમે પણ જો શૉર્ટ સ્ટોરી લખવા માગતા હો તો લગભગ ૧૩૦૦ શબ્દોમાં રોમૅન્ટિક અથવા સંબંધોના તાણાવાણાને સુંદર રીતે રજૂ કરતી નવલિકા ટાઇપ કરીને featuresgmd@gmail.com પર મોકલો.

સાથે તમારું નામ અને કૉન્ટૅક્ટ નંબર અને ફોટો પણ મોકલશો.