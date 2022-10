શિક્ષણનું હૃદય એ હૃદયનું શિક્ષણ છે

લાઈફની સાપસીડી

પ્રતીકાત્મક તસવીર (સૌજન્ય : આઇસ્ટૉક)

આજે દુનિયામાં ઘણીબધી ભાષાઓ છે, જે ભાષાઓના આધારે દુન્યવી વ્યવહાર ચાલે છે. ઘણા કહે છે કે અમુક ભાષાઓ શીખવી ઘણી અઘરી છે પણ સૌથી અઘરી કોઈ પણ ભાષા હોય તો એ છે લાગણીની ભાષા. કોઈ ભલે ગમે તેવો મોટો વિદ્વાન હોય, પણ આ લાગણીની લિપિ ઉકેલવામાં થાપ ખાઈ જાય, કારણ કે આપણે જેની સાથે વ્યવહાર કરતા હોઈએ તે વ્યક્તિની ‘ના’માં પણ કોઈક વાર ‘હા’ હોઈ શકે ને ‘હા’માં પણ ‘ના’ હોઈ શકે. એ વ્યક્તિના અણગમાના પડદા પાછળ પણ આપણું હિત છુપાયેલું હોઈ શકે અને એના આનંદ પાછળ કદાચ આપણું અહિત પણ હોઈ શકે.

શબ્દોની પણ એક મર્યાદા હોય છે. શબ્દો બધી જ લાગણીને પોતામાં સમાવી શકતા નથી. કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લે તેમની ગઝલમાં ખૂબ સુંદર વાત કરી છેઃ ‘લો કરું કોશિશ ને ફાવે તો કહું, શબ્દ જો એને સમાવે તો કહું.’ જો લાગણીની ભાષા આવડે તો માણસને દુનિયાની કોઈ પણ ભાષા ભલે વધતી ઓછી આવડે, તો પણ તે કોઈનું પણ હૃદય જીતી શકે છે. હા, આ હૃદયની ભાષા છે. દુનિયાનો વ્યવહાર કેવળ દિમાગથી જ થતો નથી, દિલથી પણ થાય છે. ભગવાને આપણને સૌને કેવળ દિમાગ જ નહીં, દિલ પણ આપ્યું છે. એટલે જ મહંતસ્વામી મહારાજ વારંવાર એક અવતરણ ઉચ્ચારે છેઃ ‘The heart of education is the education of the heart.’ અર્થાત્ ‘શિક્ષણનું હૃદય એ હૃદયનું શિક્ષણ છે.’ અને હૃદયનું આ શિક્ષણ પામવા માટે હૃદયની જ ભાષાનું માધ્યમ કમ્પલ્સરી બની જાય છે.

એક મહાનગરમાં રહેતા સુખી ઘરના એક યુવાન પ્રમુખસ્વામી મહારાજનાં દર્શને આવ્યા. તેમણે પોતાના મોટા પુત્રે લખેલો એક પત્ર સ્વામીજીને આપ્યો. સ્વામીજીને ખબર હતી કે તે પત્ર અંગ્રેજીમાં જ હોય, તેથી અંગ્રેજીના જાણકાર એક સંતને બોલાવી પત્રની વિગત સમજાવવા કહ્યું. પેલા સંતે કહ્યું કે તેણે સારો અભ્યાસ થાય એવા આશીર્વાદ માગ્યા છે. સ્વામીજીના માર્ગદર્શન મુજબ એ સંતે પ્રત્યુત્તરરૂપે અંગ્રેજીમાં પત્ર લખ્યો. એમાં સ્વામીજીએ પોતાની સહી કરી ને પછી તે સંતને જણાવ્યું કે હવે બીજો પત્ર લખો. પેલા સંતે પૂછ્યું કે કોને? સ્વામીજી કહેઃ ‘નાના દીકરાને.’ પેલા સંતે પૂછ્યું, ‘કેમ નાનાને? એણે તો આપને કાગળ લખ્યો જ નથી?!’ ત્યારે સ્વામીજી કહેઃ ‘કારણ કે મોટાને પત્ર મળશે એટલે એ આખા ઘરમાં લઈને ફરશે કે જુઓ સ્વામીએ મને કાગળ લખ્યો. ત્યારે નાનાને એમ થશે કે હું રહી ગયો.’ ત્યારે તે સંતે કહ્યું કે આ જ પત્રમાં છેલ્લે ચાર લીટી લખી લઈએ તો? ત્યારે સ્વામીજી કહેઃ ‘તો મોટાને એમ થશે કે પત્ર મેં લખ્યો ને આનુંય નામ આવ્યું?!’

પેલા સંત તે બાળકને આવડતી અંગ્રેજી ભાષા સમજતા હતા, પણ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ તે બાળકની લાગણીની ભાષા સમજતા હતા એટલે કે તે બાળકને સમજતા હતા. પ્રમુખસ્વામી મહારાજનો લોકો સાથેનો પત્રવ્યવહાર વિશ્વવિક્રમી હતો. લગભગ સાડાસાત લાખ જેટલા પત્રો વાંચીને તેમણે એના પ્રત્યુત્તર પાઠવ્યા છે. પરંતુ એ પત્રોમાં તેમણે જે-તે ભાષાઓ જ નહીં, પણ લાગણીની લિપિ પણ ઉકેલી છે. અર્થાત્ બીજાને સમજીને ઉત્તર આપ્યા છે. એ જોતાં તેમનો પત્રવ્યવહાર યુનિક હતો.

અંગ્રેજીમાં કહેવાયું છે, ‘The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.’ અર્થાત્ ‘આપણા વાર્તાલાપની સૌથી મોટી ખામી એ છે કે આપણે બીજાને સમજવા સાંભળતા નથી, પણ બીજાને પ્રત્યુત્તર આપવા સાંભળીએ છીએ.’ કેવળ પત્રો વાંચીને તેના પ્રત્યુત્તર પાઠવી સંતોષ માને તે પ્રમુખસ્વામી મહારાજ શાના? તેમણે લોકોના પત્રો દ્વારા તેમની લાગણીને વાંચી છે અને દિલથી પ્રત્યુત્તર આપ્યા છે, કેવળ દિમાગથી નહીં. એટલે જ અંગ્રેજીમાં કહેવાયું છે, ‘Understanding is deeper than knowledge. There are many people who know you, but very few understand you.’ અર્થાત્ બીજાની લાગણી સમજવી એ જ્ઞાન કરતાં અધિક છે. દુનિયામાં ઘણા લોકો તમને જાણે છે, પણ બહુ જૂજ તમને સમજે છે. જ્યારે આ લાગણીની લિપિ ઉકેલતાં આવડે ત્યારે જ તે વ્યક્તિ સૌનાં હૃદય સુધી પહોંચી શકે છે અને સૌને સંતોષ પમાડી શકે.

હા, દુનિયામાં બધાની લાગણીનો તાગ કાઢવો અઘરો છે પણ Charity begins at homeના ન્યાયે આપણા પરિવારજનોથી તો એનો આરંભ કરીએ.

લેખક બીએપીએસ સંસ્થાના વરિષ્ઠ સંત અને મૉટિવેશનલ સ્પીકર છે. તેમનો સંપર્ક કરી શકાય feedback@mid-day.com પર