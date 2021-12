જે રીતે સંપત્તિ-વિતરણની વાત છે એ જ રીતે સમૂહજીવનની વાત પણ મુઠ્ઠીઊંચેરા વિચારકોએ અવારનવાર કરી છે. માણસ એકલો રહી શકતો નથી. તેને સાથે રહેવા માટે કોઈક જોઈએ, પણ આ કોઈકને બદલે જો તેને સૌની સાથે રહેવાનો અવસર પેદા થાય તો એ રહી શકતો નથી

ક્યારેક એમ લાગે છે કે માણસને તેના જીવનકાળ દરમ્યાન જેમ ચડ-ઊતરના દસકા આવતા હોય છે એમ શબ્દોનેય એવા દસકા આવતા હોવા જોઈએ. એક આખો દસકો ‘ગરીબી હટાવ’નો ચાલ્યો હતો. એ પછી ‘સેક્યુલર’ શબ્દની બોલબાલા થઈ! ‘ગઠબંધન’નેય આવો એક સમયગાળો મળી જતો હોય છે! આજે સમાજવાદ શબ્દ ઝંખવાઈ ગયો છે, પણ ૨૦મી સદીના મધ્યકાળના કેટલાક દસકામાં આ શબ્દ ભારે ચકચકિત અને લોભમણો લાગતો હતો. આજે પોતાને સમાજવાદી તરીકે ઓળખાવતા રાજકીય કાર્યકરો કે નેતાઓ ભાગ્યે જ દેખાય છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં સમાજવાદી પક્ષ તરીકે પોતાને ઓળખાવતો એક રાજકીય પક્ષ છે ખરો, પણ એક રીતે જોઈએ તો આ પક્ષ મુલાયમ સિંહ યાદવનો પારિવારિક પક્ષ છે. મુલાયમજી હવે નિવૃત્ત થયા અથવા તેમને નિવૃત્ત કરવામાં આવ્યા એટલે સિંહાસનારૂઢ થયેલા તેમના સુપુત્ર અખિલેશજી લાલ ટોપીથી પોતાનું મસ્તક ઢાંકીને સમાજવાદને જીવતો રાખવાના પ્રયત્ન કરે છે ખરા!

સમાજવાદ એટલે શું?

વીસમી સદીમાં ઇન્ડિયન નૅશનલ કૉન્ગ્રેસના નેજા હેઠળ જ્યારે ગાંધીજી સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ લડી રહ્યા હતા ત્યારે કેટલાક નવજુવાન રાજકીય વિચારકો પોતાને સમાજવાદી તરીકે ઓળખાવવામાં ગૌરવ લેતા હતા. આ જુવાનોના જૂથમાં જયપ્રકાશ નારાયણ અગ્રસ્થાને હતા. જયપ્રકાશ જીવનમાં મોટા ભાગે કર્મશીલ નથી રહ્યા, વિચારશીલ રહ્યા છે. થોકબંધ ગ્રંથો વાંચીને વિદેશથી પાછા ફરેલા જયપ્રકાશ ગાંધીજીના પ્રકાશના પડછાયામાં તો આવી ગયા હતા, પણ પેલા ગ્રંથોએ તેમની વૈચારિક સૃષ્ટિમાં જે ચણતર કર્યું હતું એનાથી સમાજવાદનો એક થપ્પો તેમની આસપાસ રચાઈ ગયો હતો! સમાજવાદનું એક ખૂબ લોભામણું સૂત્ર ‘From each according to his capacity to each according to his need’ ભારે લોકપ્રિય થયું હતું. જયપ્રકાશની સાથે જ કૉન્ગ્રેસમાં રહીને ગાંધીજીના નેતૃત્વને સ્વીકાર્યા છતાં સમાજવાદી ગણાતા રામમનોહર લોહિયા, અશોક મહેતા, અરુણા અસફઅલી વગેરે હતાં. જવાહરલાલ દેખીતી રીતે સમાજવાદી નહોતા, પણ તેમનું વૈચારિક વલણ સમાજવાદતરફી હતું. સરદાર પટેલ આ કહેવાતા સમાજવાદી વિચારો સાથે સહમત થતા નહોતા. સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ પછી આ સમાજવાદીઓ સરદારની વિરુદ્ધ હતા ત્યારે સરદાર તેમની મજાક કરતાં કહેતા, ‘જો આ સમાજવાદીઓ તેમના વિચારોને વહેવારમાં ઉતારી શકે તો દેશના કોઈ એક પ્રાંતમાં હું તેમને છુટ્ટો દોર આપવા તૈયાર છું.’ એકેય સમાજવાદી - જયપ્રકાશ સુધ્ધાંએ સરદારનો આ પડકાર ઝીલી લેવાની તૈયારી બતાવી નહોતી!

ગુજરાતમાં જશવંત મહેતા, સનત મહેતા આગેવાન સમાજવાદી ગણાતા. ગુજરાતમાં ખાદ્ય તેલનો ભાવ એક શેરના ત્રણ રૂપિયા જેટલો વધી ગયો હતો (ત્યારે તેલનું માપ શેરમાં હતું. લિટર કે કિલોનું માપ હજી દૂર હતું). સનત મહેતાએ કૉન્ગ્રેસ સરકારની ઝાટકણી કાઢતાં પ્રવચન કર્યાં હતાં. તેમણે કહેલું કે આવા અસહ્ય ભાવવધારાને લીધે ગુજરાતની માતાઓ પોતાનાં આંસુથી લોટ બાંધે છે! લોટ બાંધવા માટે તેલ તેમને પરવડતું નથી. આ પછી થોડાં વર્ષે સનતભાઈ સમાજવાદી મટીને કૉન્ગ્રેસી બની ગયા! ગુજરાતની કૉન્ગ્રેસ સરકારમાં સનતભાઈ પુરવઠા પ્રધાન બન્યા

અને ત્યારે તેલનો ભાવ ૮ રૂપિયા થઈ ગયો હતો. એ વખતે તેમના સમાજવાદી તરીકેના

જૂના વ્યાખ્યાનને યાદ કરીને અખબારોએ લખ્યું હતું, ‘સનતભાઈ, હવે ગુજરાતની માતાઓ

લોટ શેના વડે બાંધે છે? પોતાનાં આંસુથી કે લોહીથી?’

સંપત્તિનું વિતરણ

સમાજમાં સંપત્તિ થોડા માણસો પાસે એકઠી થઈ જાય અને બીજા માણસો પાસે મુઠ્ઠીભર અનાજ પણ ન રહે એવું વિતરણ થવું ન જોઈએ એવી પાયાની માગણી સમાજવાદમાં રહેલી છે એટલે પોતાને સમાજવાદી કહેવડાવતા રાજનેતાઓ આવી વાત હંમેશાં કરતા રહ્યા છે. એક અગ્રણી સમાજવાદી નેતાએ એક નવલોહિયા અને સમાજવાદના થનગનભૂષણ કાર્યકરને એક વાર પૂછ્યું, ‘તમારી પાસે તમારા પોતાના બે બંગલા હોય તો તમે

શું કરો?’

‘તો એક બંગલો મારા પરિવારના રહેઠાણ માટે રાખીને બીજો બંગલો સમાજના કલ્યાણ માટે પક્ષને આપી દઉં.’ પેલા નવલોહિયા સમાજવાદી કાર્યકરે ઉત્સાહભેર કહ્યું.

‘અને જો તમારી પાસે બે મોટરગાડી હોય તો...’ નેતાજીએ કાર્યકરની વધારે ચકાસણી કરી.

‘તો એક મારા પરિવારના વપરાશ માટે રાખીને બીજી ગાડી હું સમાજને આપી દઉં...’ કાર્યકરે વધારે ઉત્સાહથી કહ્યું.

‘એમ?’ નેતાજી રાજી થયા. તેમણે ચકાસણી આગળ વધારી, ‘અને જો તમારી પાસે બે સફારી સૂટ હોય તો?’

‘તો હું એકેય સૂટ સમાજને ન આપું.’

કાર્યકરે તડ ને ફડ કહી દીધું, ‘બે સફારી સૂટ તો મારી પાસે છે, બંગલો કે મોટરગાડી મારી પાસે નથી.’

સમૂહ જીવન સાથે મળીને રહેવાય ખરું?

જે રીતે સંપત્તિ-વિતરણની વાત છે એ જ રીતે સમૂહજીવનની વાત પણ મુઠ્ઠીઊંચેરા વિચારકોએ અવારનવાર કરી છે. ગાંધીજીએ સાઉથ આફ્રિકામાં ટૉલ્સ્ટૉય ફાર્મ અને ફિનિક્સ આશ્રમ બનાવેલાં. ભારતમાં પણ સાબરમતી, કોચરબ, વર્ધા જેવી વસાહત સ્થાપીને સૌ સાથે મળીને રહે એવા પ્રયાસ કર્યા છે. ગાંધીજીના ગુરુ ટૉલ્સ્ટૉયે પણ રશિયામાં સમૂહજીવનના પ્રયોગ કર્યા હતા. આ પ્રયોગ સફળ નથી થયા. છેલ્લે-છેલ્લે ઓશો રજનીશે પણ પુણે અને ઓરેગોનમાં તેમના સેંકડો અનુયાયીઓને એક જ છાપરા હેઠળ વસવાટ કરે એવાં રહેઠાણ ઊભાં કર્યાં હતાં.

માણસ એકલો રહી શકતો નથી. તેને સાથે રહેવા માટે કોઈક જોઈએ, પણ આ કોઈકને બદલે જો તેને સૌની સાથે રહેવાનો અવસર પેદા થાય તો એ રહી શકતો નથી. ‘સમાજવાદી વિચારસરણીના પાયામાં રહેલી વાત - From each according to his capacity to each according to his need... માનવપ્રકૃતિથી સાવ વિરુદ્ધ છે! ગાંધીજી કે ટૉલ્સ્ટૉય જેવા પ્રચંડ વિચારકો પણ માણસની આ પાયાની પ્રકૃતિને પામી શક્યા નહોતા અને એટલે જ એનો અમલ થઈ શક્યો નહોતો.

સમાજલક્ષી વિચારણા

સંપત્તિનું વિતરણ એવી રીતે થવું જોઈએ કે સમાજનો છેવાડાનો માણસ પણ ભૂખ્યો ન રહે, છાપરા વિનાનો ન રહે! આ આદર્શ છે, પણ એના વહેવારિક અમલ માટે સૌપ્રથમ તો સંપત્તિનું સર્જન થવું જોઈએ. સમાજ અને સંપત્તિ પરસ્પરથી સંકળાયેલા છે! સમાજવાદી સિદ્ધાંત કે વિચારમાત્રથી આ કામગીરી થઈ શકે નહીં.

સંપત્તિ અને એનું વિતરણ એ નર્યો રાજકીય પ્રપંચ નથી. એ નરદમ અર્થશાસ્ત્ર પણ નથી. એ વિચારણા જ પાયામાંથી સમાજવાદી નહીં, પણ સમાજલક્ષી બનવી જોઈએ! છેવાડાના

માણસની અવધારણા ઉવેખીને જે ચળકાટ પેદા થાય છે એ લાંબા ગાળાનો નથી હોતો, ટૂંકજીવી હોય છે!

