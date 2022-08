સતત દોડતા હાંફી જવાય અને પરાણે અટકવું પડે ત્યારે સૌને આ પ્રશ્ન થતો જ હશે કે આખરે આ દોડધામ શેના માટે કરીએ છીએ. ક્યારેક તો જીવનનું સરવૈયું કાઢવા એક વિરામ, ભલે પછી એ અલ્પવિરામ હોય; લેવો જ પડે.

વો જબ યાદ આએ

લોણી ફાર્મહાઉસમાં ખેડૂતો સાથે ગપશપ કરતા રાજ કપૂર.

जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला

कुछ देर कहीं पर बैठ कभी

ये सोच सकूँ

जो किया, कहा, माना उसमें क्या बुरा भला

- हरिवंशराय बच्चन

આ સમગ્ર કવિતા મનુષ્યજીવનને મૂંઝવતી દ્વિધાને હૂબહૂ વ્યક્ત કરે છે. જીવન એક એવી દોડ બની ગયું છે જ્યાં દરેક પાસે ઘડિયાળ તો છે, પણ કોઈની પાસે સમય નથી. આપણે આ વાક્ય ઘણી વાર સાંભળી છીએ : એટલો બિઝી છું કે મરવાની પણ ફુરસદ નથી. સતત દોડતા હાંફી જવાય અને પરાણે અટકવું પડે ત્યારે સૌને આ પ્રશ્ન થતો જ હશે કે આખરે આ દોડધામ શેના માટે કરીએ છીએ. ક્યારેક તો જીવનનું સરવૈયું કાઢવા એક વિરામ, ભલે પછી એ અલ્પવિરામ હોય; લેવો જ પડે. એક સરસ ક્વૉટેશન યાદ આવે છે. ‘The problem with rat race is; Even if you win, still you are a rat.’

‘મેરા નામ જોકર’ની નિષ્ફળતા બાદનો સમય એ રાજ કપૂરની ‘ક્રીએટિવ ઍક્ટિવિટી’નો મધ્યાંતર હતો એમ કહેવું ખોટું નહીં ગણાય. થોડા સમય માટે તેમણે રોજબરોજની પ્રવૃતિઓને ‘પૉઝ’ (pause) બટન દબાવીને સ્થગિત કરી નાખી. આરકેની નવી ફિલ્મ ‘કલ, આજ ઔર કલ’ના ડિરેક્શનની જવાબદારી રણધીર કપૂરને સોંપી. ફાજલ સમયમાં તેઓ મોટા ભાગનો સમય લોણી ખાતેના રાજ બાગ ફાર્મહાઉસમાં વિતાવતા. બે દાયકાની અવિરત સફર બાદ થોડા સમયનો વિરામ એ તેમની બૅટરીને ‘રીચાર્જ’ કરવા જેવી પ્રક્રિયા હતી.

ઢળતી યુવાની અને વૃદ્ધાવસ્થાની સવારે રાજ કપૂરે જીવનની રફતાર ધીમી કરી નાખી. લોણીની પાસે ફાર્મહાઉસ ખરીદ્યા બાદ રાજ કપૂર અવારનવાર મુંબઈ છોડી પુણે પહોંચી જતા. અનેક વખત તે ‘ડેક્કન એક્સપ્રેસ’માં જવાનું પસંદ કરતા. ટ્રેઇનમાં ટિકિટચેકર્સ, અટેન્ડન્ટ્સ અને સહપ્રવાસીઓ સાથે ગપ્પાં મારવાની તેમની આદત હતી. મોટા ભાગે દરેકને તેના નામથી બોલાવતા. ટ્રેનમાં કામ કરતા ગોવાના કર્મચારીઓ જોડે તે કોંકણી ભાષામાં વાત કરતા. વર્ષો જૂના તેમના રસોઇઆ જૉન પાસેથી તે કોંકણી ભાષા બોલતાં શીખ્યા હતા. મરાઠી પ્રવાસીઓ જોડે તે ભાંગીતૂટી મરાઠી ભાષામાં વાત કરતા.

તેમને રમી રમવાનો શોખ હતો. મોટા ભાગે રાધુ કરમાકર, અલાઉદ્દીન, મોહન બાલી અને બની રૂબેન તેમની સાથે પ્રવાસ કરતા. આ સૌ ઉત્તમ રમી પ્લેયર્સ હતા તેમ છતાં રાજ કપૂર બાજી જીતી જતા. અલાઉદ્દીન મજાકમાં કહેતા કે રાજ કપૂરને રમી રમતાં આવડતું જ નથી. આ તો તેમનું નસીબ સારું છે એટલે બાજી જીતી જાય છે. મજા તો ત્યારે આવતી કે સાથીઓ પાસે પૈસા ખૂટી જાય એટલે રાજ કપૂર તેમને લોન આપે અને ફરી પાછા રાજ કપૂર જ જીતે.

પુણેનો દોરાબજી જનરલ સ્ટોર્સ તેમનો ફેવરિટ હતો. મોટા ભાગની ખાવાપીવાની ચીજોની ખરીદી ત્યાંથી કરતા. અહીં મળતાં વિદેશી ચીઝ અને ચિલી સૉસ લેવાનું કદી ન ચૂકે. તે એકલપેટા નહીં, મહેફિલના માણસ હતા. તેમની દરેક ખરીદી જથ્થાબંધ હોય. મુંબઈની જેમ લોણીમાં પણ દરરોજ સાંજે તે મિત્રોથી ઘેરાઈને મસ્તીથી મહેફિલ જમાવતા.

મોડી સવારે ઊઠીને બપોરના સમયે તે આજુબાજુના ખેડૂતો સાથે બેસીને ખેતીવાડીની ચર્ચા કરતા. ઘણી વાર તેમની સાથે ફ્રૂટ્સ અને શાકભાજીના બિયારણની ખરીદી માટે ત્યાંની લોકલ માર્કેટમાં જતા. એકલા પડે ત્યારે પથારીમાં આળોટતાં કૉમિક્સ અને કાર્ટૂનની બુક વાંચવાની તેમને આદત હતી. આ બધી પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે પણ તેમના મનમાં આગળના પ્રોજેક્ટના વિચારો સતત ચાલતા રહેતા. લોણીના ફાર્મહાઉસનું ‘રાજબાગ’ કૉટેજ પણ ચેમ્બુરના કૉટેજની જેમ રાજ કપૂરની સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓનું જન્મસ્થાન હતું.

સમયાંતરે સંગીતકાર, ગીતકાર, સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર્સ, ટેક્નિશ્યન્સ અને આર. કે. ફિલ્મ્સની ટીમના સભ્યો લોણી ફાર્મ પર આવતા. રાજ કપૂર તેમની સાથે બેસીને નવી ફિલ્મની ચર્ચા કરતા. ભલે શારીરિક રીતે તેઓ આરામ કરતા, પરંતુ તેમના વિચારોમાં નવી ફિલ્મ વિશેની કલ્પના સતત ચાલ્યા જ કરતી. એક કાલ્પનિક સિચુએશન આપીને તે ગીતકાર પાસે ગીત લખાવે, સંગીતકારને તેની ધૂન બનાવવાનું કહે અને સ્ક્રિપ્ટ-રાઇટરને સંવાદ લખવાનું કહે. તેમના મનમાં સતત નવા વિષયો ઘૂમરાતા રહેતા. આ પ્રક્રિયા દરમ્યાન તેઓ સાનભાન ભૂલી જતા. ગીતકાર નીરજને રાજ કપૂરના આ પાગલપનનો એક ડરામણો અનુભવ થયો હતો.

રાજ કપૂરના આમંત્રણને માન આપી નીરજ એક દિવસ લોણી પહોંચ્યા. દિવસભર કામ કર્યા બાદ નીરજ સાથે ડિનર પતાવીને મોડી રાતે (હકીકતમાં વહેલી સવારે ૪ વાગ્યે) રાજ કપૂરે કહ્યું કે ચાલો, ખેતરમાં લટાર મારવા જઈએ. નીરજ ગભરાઈ ગયા. તેમને ડર હતો કે અંધારામાં જીવ-જંતુ કે સાપ કરડી જાય તો મોટી ઉપાધિ થાય. પરંતુ રાજ કપૂર માન્યા જ નહીં. બન્ને ચાલતા જતા હતા ત્યાં ખેતરમાં એક જગ્યાએ રાજ કપૂરે હાથ પકડીને તેમને બેસાડી દીધા અને પલાંઠી વાળીને સાંજે લખેલા ગીતની ચર્ચા શરૂ કરી. નીરજ એટલા ગભરાયેલા હતા કે ફફડતા જીવે તેમનું ધ્યાન ચર્ચા પર નહીં પરંતુ આજબાજુ કોઈ સાપ ન આવે એની ઉપર હતું. રાજ કપૂર તો પોતાની મસ્તીમાં હતા. એ રાતે માંડ-માંડ નીરજે છુટકારો મેળવ્યો.

‘મેરા નામ જોકર’ બાદ ‘કલ, આજ ઔર કલ’ રિલીઝ થઈ. આર. કે. ફિલ્મ્સની ટ્રેડિશનની સરખામણીમાં આ ફિલ્મ નબળી હતી, પરંતુ સામાન્ય દર્શકો માટે આમાં મનોરંજન હતું. ત્રણ પેઢીની વાત લઈને આવેલી આ ફિલ્મમાં દાદા, પિતા અને પુત્રની ભૂમિકા પૃથ્વીરાજ કપૂર, રાજ કપૂર અને રણધીર કપૂરે ભજવી. આ કારણે પ્રેક્ષકો થિયેટર્સ સુધી પહોંચ્યા. કમનસીબે પાકિસ્તાન સાથેની લડાઈને (ડિસેમ્બર, ૧૯૭૧) કારણે દેશભરમાં ‘બ્લૅક આઉટ’ જાહેર થયો એટલે ફિલ્મ અધવચ્ચે જ થિયેટર્સમાંથી ઉતારી લેવામાં આવી.

રાજ કપૂર માટે આવનારા દિવસો ઓછા કપરા નહોતા. ૨૯ મે, ૧૯૭૨ના દિવસે પૃથ્વીરાજ કપૂરનો દેહાંત થયો. એ વેદના પૂરતી ન હોય એમ થોડા જ દિવસોમાં (૧૪ જૂન, ૧૯૭૨) માતા રામસરણીદેવીએ વિદાય લીધી. ગમે એટલી ઉંમર હોય, માતાપિતાની એકસાથે વિદાય થાય ત્યારે તમે એકાએક અનાથ બની ગયા હો એવું જ લાગે.

અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં એકસાથે આવેલો શૂન્યાવકાશ રાજ કપૂર જેવા સંવેદનશીલ વ્યક્તિ માટે પડકારજનક હતો પરંતુ પહેલાંની જેમ રાજ કપૂર ભાંગી ન પડ્યા. લાગણીશીલ બનવું એ એક વાત છે અને લાગણીવેડામાં જાતને બરબાદ કરવી એ બીજી વાત છે. જીવનના આ પડકારજનક વળાંક પર રાજ કપૂરે જાતને સંભાળી લીધી. એ દર્શાવે છે કે આ તબક્કે વ્યાવસાયિક સફળતા મેળવવી તેમના જીવનનું પ્રથમ અને અંતિમ લક્ષ્ય હતું.

જીવનમાં એક તબક્કો એવો આવે જ્યારે એકલતાને જીરવવી મુશ્કેલ હોય છે. એ સમયે જાત સાથે જીવવું મુશ્કેલ બની જાય છે. આ ઘડીઓમાં જાત સાથે કેવળ સમાધાન નહીં, દોસ્તી કરવી એમાં જ શાણપણ છે. બે પંક્તિઓ યાદ આવે છે :

कल रात आईने में देखा तो महसूस हुआ

इस घर में पहचानता है कोई मुझे

રાજ કપૂરને એક વાતનો એહસાસ થઈ ચૂક્યો હતો કે તેમનામાં હજી એટલી તાકાત બચી છે કે દર્શકોને તે પોતાની તરફ આકર્ષી શકે છે. હા, એ માટે હવે તેમને પ્રત્યક્ષ પડદા પર આવવાની જરૂર નથી. એક ડિરેક્ટર તરીકેની તેમની ક્ષમતાને બદલાયેલા સમયની માગ પ્રમાણે, લોકભોગ્ય તત્ત્વોના યોગ્ય મિશ્રણ સાથે, યુવાન ચહેરાનો સાથ લઈને પડદા પર રજૂ કરવામાં આવે તો હજી પણ તેમનું ‘ગ્રેટ શોમૅન’નું બિરુદ કોઈ છીનવી શકે એમ નથી.

અડધી રાતે હાથમાં શરાબનો જામ લઈને કૉટેજની બહાર આવીને રાજ કપૂર આકાશ સામે જુએ છે. ચન્દ્રનું આછું અજવાળું, તારાઓનો વિલય થતો ઝાંખો પ્રકાશ, હવાની ઠંડી લહેરખી અને બોલકું મૌન; દરેક એક વાતનો સધિયારો આપતાં રાજ કપૂરને કહે છે, Yes, you can. Yes, you can.

અડધો ભરેલો જામ ઊંચો કરી આકાશમાં બિરાજમાન અદૃશ્ય તાકાતોને મનમાં દૃઢ નિશ્ચય સાથે ‘ચિયર્સ’ કરીને રાજ કપૂર ઊંચા અવાજે કહે છે, ‘અહં બ્રહ્માસ્મી’ અને અધૂરો જામ એક ઘૂંટે ગટગટાવી જાય છે. હા, પ્રાર્થના કરવાની આ રાજ કપૂરી સ્ટાઇલ હતી. એ પ્રાર્થનામાં બીજી બે વ્યક્તિઓ પણ સામેલ હતી. પડછાયાની જેમ સતત સાથે રહેતો ડ્રાઇવર ગોપાલ અને કામવાળી રેવતી રાજ કપૂરની ‘Restlessness’થી અજાણ્યાં નહોતાં. મનોમન તેમણે ઈશ્વરને એટલું જ કહ્યું હશે, ‘અમારા સાહેબને આ બેચેનીમાંથી છુટકારો આપો.’

આપણા માટે કંઈ માગીએ એ યાચના છે, જ્યારે બીજા માટે કંઈ માગીએ એ જ સાચી પ્રાર્થના છે. બે ‘કૉમન મેન’ની સાચા દિલથી કરેલી પ્રાર્થનાને નકારવાની શક્તિ ઈશ્વરમાં નહોતી. રાજ કપૂરને એનો પુરાવો બહુ જલદી મળવાનો હતો.