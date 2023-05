કારકિર્દીની પહેલી ત્રણ હિન્દી ફિલ્મો અભૂતપૂર્વ સફળ થઈ અને બૉલીવુડમાં સીધાસાદા મિડલ ક્લાસ હીરોની તેમની ઇમેજ એસ્ટાબ્લિશ થઈ

વો જબ યાદ આએ

સંધ્યા ગોખલે સાથે અમોલ પાલેકર

Acting is really about having the courage to fail in front of people — Adam Driver (American Actor)

જો તમારી પાસે પ્રેક્ષકો સમક્ષ નિષ્ફળ જવાની હિંમત હોય તો જ તમે અભિનેતા બની શકો. હકીકતમાં અભિનય કરવો એટલે કાલ્પનિક પરિસ્થિતિમાં જાતને વફાદાર રહીને સત્યનો આભાસ કરાવવો. એક કલાકાર ત્યારે જ સફળ થાય છે જ્યારે તેનું વ્યક્તિત્વ અને અભિનય એકમેકમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. અમોલ પાલેકર આ ત્રણે સંજોગોમાં ખરા સાબિત થયા.

જ્યારે તેમણે હિન્દી ફિલ્મોની કારકિર્દી શરૂ કરી ત્યારે રાજેશ ખન્ના રોમૅન્ટિક હીરો તરીકે, ધર્મેન્દ્ર ‘હીમૅન’ તરીકે અને અમિતાભ બચ્ચન ‘ઍન્ગ્રી યંગ મૅન’ તરીકે પોતાનું સ્થાન જમાવી ચૂક્યા હતા. એ સમયે એક પછી એક ‘રજનીગંધા’, ‘છોટી સી બાત’ અને ‘ચિત્તચોર’માં સીધાસાદા મિડલ ક્લાસ હીરોની ભૂમિકા સફળતાપૂર્વક ભજવીને અમોલ પાલેકરે સાબિત કર્યું કે કોઈ પણ જાતના લેબલ વિના, સહજ બનીને પણ તમે પ્રેક્ષકોનાં દિલ જીતી શકો છો એટલું જ નહીં, ૧૯૭૭માં ‘છોટી સી બાત’ માટે ફિલ્મફેર બેસ્ટ ઍક્ટર અવૉર્ડ માટે તેઓ નૉમિનેટ થયા અને જ્યારે ૧૯૮૦માં ‘ગોલમાલ’ માટે બેસ્ટ ઍક્ટરનો અવૉર્ડ મળ્યો ત્યારે બીજા નૉમિનેટ થયેલા કલાકારો હતા અમિતાભ બચ્ચન (‘મિસ્ટર નટવરલાલ’ અને ‘કાલા પથ્થર’), રાજેશ ખન્ના (‘અમરદીપ’) અને રિશી કપૂર (‘સરગમ’).

આપણે વાત કરતા હતા ‘ચિત્તચોર’ની. અમોલ પાલેકર અને ઝરીના વહાબ અભિનીત રાજશ્રી ફિલ્મ્સની આ ફિલ્મની રજૂઆતની તૈયારી હતી. બૅનર્સ લાગી ગયાં. રેડિયો પબ્લિસિટી શરૂ થઈ અને રેડિયો પર ગીતો વાગવા લાગ્યા, પણ બાસુ ચૅટરજી નારાજ હતા, કારણ કે નિર્માતા તારાચંદ બડજાત્યાએ નક્કી કર્યું કે ફિલ્મ કેવળ એક જ થિયેટરમાં રિલીઝ થશે. બાસુદા પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતાં અચકાતા હતા. તેમણે અમોલ પાલેકરને વાત કરી. તેમણે કહ્યું, આપણે શેઠજીને મળીને ખુલ્લા દિલે ચર્ચા કરવી જોઈએ.

આ કિસ્સો યાદ કરતાં અમોલ પાલેકર કહે છે, ‘અમે શેઠજીને કહ્યું કે આમ કરવાથી ફિલ્મને નુકસાન થશે એટલું જ નહીં, અમારી કારકિર્દી માટે આવું પગલું ઘાતક પુરવાર થશે. તેમણે કહ્યું કે ફિલ્મની સફળતા માટે મને સો નહીં, બસો ટકા વિશ્વાસ છે. અમને કોઈ ડર છે એટલે નાના પાયા પર રિલીઝ કરીએ છીએ એમ ન માનશો. અમે એક એવો માહોલ બનાવવા માગીએ છીએ કે કોઈ પણ હાલતમાં આ ફિલ્મ જોવી છે. પ્રેક્ષકોને એ ચૉઇસ જ નથી આપવી કે મારી નજીકના થિયેટરમાં ફિલ્મ આવશે ત્યારે જોવા જઈશું. અમારે એ ટેમ્પો ઊભો કરવો છે કે આ ફિલ્મ જોવા ગમે એટલું દૂર જવું પડે, અમે જઈશું. આ ફિલ્મ જુહુ પરના અંબર ઑસ્કર થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ હતી.

તેમનો નિર્ણય સાચો હતો. સો દિવસ સુધી એ ફિલ્મ તેમણે ચલાવી. ત્યાર બાદ બીજા અનેક થિયેટર્સમાં રિલીઝ કરી. સિલ્વર જ્યુબિલી ઊજવ્યા બાદ પણ આ ફિલ્મ અનેક અઠવાડિયાં સુધી હાઉસફુલ રહેતી હતી. તેમનું ફિલ્મ વિશેનું ગણિત એકદમ સાચું હતું. એક ફિલ્મમેકર તરીકે હું તેમની પાસેથી ઘણું શીખ્યો છું.

હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની સરખામણીમાં સાઉથ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રી એકદમ પ્રોફેશનલ છે. They are well equipped, well behaved and knowledgeable people. નાનામાં નાના કલાકાર સાથે તેઓ માનથી વર્તે અને સામે એ જ અપેક્ષા રાખે. ત્યાં જઈને જેટલું કામ કર્યું એમાં ખૂબ મજા આવી. સમયસર શૂટિંગ પર આવવું એ અહીંની Minimum requirement છે. અહીં સ્ટારડમ અમુક હદથી બહાર ન જાય. આપણે ત્યાં દેવ આનંદ, અમિતાભ બચ્ચન અને હું; અમે ત્રણ જણ હતા જે સમયસર સ્ટુડિયો પહોંચી જતા.

આપણે ત્યાં તો એવો ટ્રેન્ડ છે કે જે વધારે મોડો આવે એને લોકો મોટો સ્ટાર માને. મારી એક ફિલ્મમાં એક મોટો કલાકાર હતો. તે મને કહે, ‘યાર, બહોત જલ્દી આ જાતે હો. કિતની ફિલ્મોં મેં કામ કરતે હો?’ મેં કહ્યું, ‘મેં દો ફિલ્મોં મેં કામ કરું યા દો સો. This is part of discipline. સમયસર આવીને હું કોઈને ફેવર નથી કરતો. પ્રોડ્યુસરને એક કમિટમેન્ટ આપ્યું હોય કે આટલા દિવસ કામ કરીશ તો પછી નખરાં કરવાં વાજબી નથી.’ મારી વાત સાંભળી તેણે કહ્યું, ‘પાંચ વર્ષ જવા દે. પછી તું પણ મારા જેવો થઈ જઈશ.’ થોડાં વર્ષો બાદ તેની જે હાલત થઈ એ જોઈ તેના પર દયા આવતી હતી. હું તો ત્યાં જ ઊભો હતો. જે વાત ખોટી છે એ હંમેશાં ખોટી જ રહેશે.

એ સમયે હિન્દી ફિલ્મોના કલાકારોમાં એક નિયમ હતો. તમે જો સફળ થાઓ તો પછી પ્રાદેશિક ભાષાની ફિલ્મોમાં કામ ન કરો. જો કરો તો લોકો કહે કે લાગે છે હવે હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ નહીં મળતું હોય. એ ઉપરાંત પ્રાદેશિક ભાષાને તેઓ ઊતરતી કક્ષાની માનતા. હું તો નિયમિત રીતે કેવળ મરાઠી નહીં, બંગાળી, મલયાલમ અને કન્નડ ફિલ્મોમાં કામ કરતો. મને વિશ્વાસ હતો કે આપણી પ્રાદેશિક ભાષાની ફિલ્મો જ ભારતીય ફિલ્મોના ફલકને સંપૂર્ણ બનાવે છે. આ ફિલ્મોએ આપણી ભારતીયતાને સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજાગર કરી છે. આ પ્રક્રિયામાં હું પણ એક હિસ્સો બન્યો એનો મને ગર્વ છે.’

પ્રવાહની વિરુદ્ધ જઈને કામ કરવું એ અમોલ પાલેકરના વ્યક્તિત્વનું આગવું લક્ષણ હતું. કારકિર્દીની પહેલી ત્રણ હિન્દી ફિલ્મો અભૂતપૂર્વ સફળ થઈ અને બૉલીવુડમાં સીધાસાદા મિડલ ક્લાસ હીરોની તેમની ઇમેજ એસ્ટાબ્લિશ થઈ. એ સમયે આ પ્રકારની બીજી દસ ફિલ્મોની ઑફર નકારીને તેમણે શ્યામ બેનેગલની ફિલ્મ ‘ભૂમિકા’માં વિલનનો રોલ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. એ જ પ્રમાણે વિધુ વિનોદ ચોપડાની ફિલ્મ ‘ખામોશ’માં એક ખૂનીના પાત્રને બખૂબી નિભાવ્યું.

૧૯૮૦માં તેમણે ડિરેક્શનની શરૂઆત કરી. તેમની ઇચ્છા હતી કે ચીલાચાલુ ફિલ્મો કરતાં કંઈક અલગ ફિલ્મો બનાવવી છે. બૉક્સ-ઑફિસ પર શું પરિણામ આવશે એની પરવા કર્યા વિના તેમણે મરાઠી ફિલ્મ ‘આક્રિત’ બનાવી અને એમાં એક ખૂનીનો રોલ પણ ભજવ્યો. આ જ અભિગમથી ‘પહેલી’માં શાહરુખ ખાન અને રાની મુખરજીને ડાયરેક્ટ કર્યાં. એ ઉપરાંત ‘અનકહી’, ‘દાયરા’, ‘અનાહત’, સમાંતર’, ‘થોડા સા રૂમાની હો જાએ’ અને બીજી ફિલ્મો ડાયરેક્ટ કરી.

પોતાના ડિરેક્શનના પૅશન વિશે વાત કરતાં અમોલ પાલેકર કહે છે, ‘મને ઇચ્છા હતી કે એક મ્યુઝિકલ ફિલ્મ બનાવું અને મેં ‘થોડા સા રૂમાની હો જાએ’ બનાવી. સામાન્ય રીતે જે ફિલ્મોમાં ગીતોને પ્રાધાન્ય અપાય એને મ્યુઝિકલ ફિલ્મ કહેવાય. એ હિસાબે આપણી મોટા ભાગની ફિલ્મો મ્યુઝિકલ કહી શકાય. મારે એ ખોટી માન્યતા તોડવી હતી. સંગીત લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાનું એક માધ્યમ છે. સંવાદ પૂરો થાય અને ગીત શરૂ થાય એ પહેલાં એક અવકાશ હોય છે, જેને આપણે ‘Free verse’ કહીએ છીએ. મારે આ પ્રક્રિયાને પડદા પર મારી રીતે રજૂ કરવી હતી. પ્રેમ થાય અને ગીત આવે, વિરહની દશા આવે અને ગીત આવે એવી ચીલાચાલુ રીતે મારે ગીતોની ગૂંથણી નહોતી કરવી. આપણી વચ્ચે ઝઘડો છે એને ગીતમાં, મ્યુઝિકલ ફૉર્મમાં મૂકવું એમાં ચૅલેન્જ છે. એમાં રોમાંચ છે. એમાં તમારી જાતને જ પડકાર આપીને કશું નવું સિદ્ધ કરવાનું છે. નાના પાટેકર જેવા કલાકાર પાસેથી આ કામ લેવું એ સહેલું નહોતું.

જે કંઈ હું સહેલાઈથી કરી શકું એ જ વારંવાર કરવાથી હું ‘બોર’ થઈ જાઉં છું. મને ખબર છે કે એક મિડલ ક્લાસ યુવાનની ભૂમિકા હું આરામથી ભજવી શકું છું અને લોકોને પણ એ ગમે છે. બસ, એ જ ક્ષણે મારો રસ આવા ભૂમિકામાંથી ઊડી જાય છે. જે ચીજ હું સહેલાઈથી ન કરી શકું એ કરવામાં મને વધુ આનંદ આવે છે.’

એક સમયે ઑસ્કર્સમાં મોકલાવવાની ફિલ્મોની જ્યુરીના ચૅરમૅન રહેલા અમોલ પાલેકર કહે છે, ‘આપણે ઑસ્કર અવૉર્ડ માટે ખૂબ મોટો ‘હાઇપ’ ઊભો કર્યો છે. મારા માટે નૅશનલ અવૉર્ડ વધારે અગત્યનો છે. ઑસ્કર અવૉર્ડના સમાચાર પહેલા પાને અને નૅશનલ અવૉર્ડના સમાચાર પાંચમા પાના પર છાપીને આપણે જ આપણાં મૂલ્યોનું અપમાન કરીએ છીએ. ‘Commercial Success’ અને ‘Excellence in cinema’ વચ્ચે કોઈ લેવાદેવા નથી. એ બંનેને એકમેક સાથે સાંકળી લેવાની ભૂલ સતત કરતા રહેવાની આપણને આદત પડી ગઈ છે. હું માનું છું કે આજની નવી પેઢી આ બાબતમાં સજાગ થતી જાય છે. મને શ્રદ્ધા છે કે તેમના હાથમાં ભારતીય ફિલ્મોનું ભાવિ સલામત છે.’

૧૯૬૯માં અમોલ પાલેકર અને ચિત્રાનાં પ્રેમલગ્ન થયાં. ૩૦ વર્ષના સહવાસ બાદ બંને રાજીખુશીથી છૂટાં પડ્યાં. ચિત્રા મરાઠી સ્ટેજ અને ફિલ્મોમાં વ્યસ્ત છે. પુત્રી શ્યામલી ઑસ્ટ્રેલિયામાં પ્રોફેસર છે. થોડાં વર્ષો બાદ અમોલ પાલેકર અને અમેરિકા રિટર્ન લૉયર અને નાટ્યકાર સંધ્યા ગોખલેએ લગ્ન કર્યાં. અત્યારે બંને મરાઠી થિયેટરમાં વ્યસ્ત છે. હાલમાં ‘ગુલમોહર’ અને ‘ફર્ઝી’ જેવી સિરિયલમાં અમોલ પાલેકર દેખાયા હતા. ઓમ પુરી, નાના પાટેકર, નવાઝુદ્દીન સિદ્દિકી જેવા અન્કન્વેન્શનલ ચહેરા અને કદકાઠી ધરાવતા કલાકારો માટે અમોલ પાલેકરની સફળતા માર્ગદર્શક બની હશે એમ કહેવામાં જરાયે અતિશયોક્તિ નથી. સફળ હીરો બનવા માટે ચીકનો ચહેરો અને સશક્ત શરીર અનિવાર્ય છે એ માપદંડને ખોટો પાડનાર કલાકાર તરીકે અમોલ પાલેકર હંમેશ યાદ રહેશે.