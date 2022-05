ઉસ સમય બાહર કી તાલી કા ઇન્તઝાર રહતા હૈ. પર આખિર મેં તો આપકો આંતર્મુખી બનકર અંદર કી તાલી કા ઇન્તઝાર કરના પડતા હૈ. વો જો સાધના હૈ ઉસીકો હી હમ જીવન કહતે હૈં.’

વો જબ યાદ આએ

અપની કહો, કુછ મેરી સુનો.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

- Albert Einstein

નિરાશાવાદી કહેશે કે જીવનમાં ચમત્કાર જેવું કશું છે જ નહીં. આશાવાદી એમ માને છે કે જીવનમાં જેકાંઈ થાય છે એ ચમત્કાર નહીં તો બીજું શું છે? જે ચમત્કારમાં માને છે તેને સમજાવવાની જરૂર નથી પડતી. જેઓ નથી માનતા તેમને સમજાવવાની કોશિશ ન કરવી જોઈએ.

મારા અંગત જીવનમાં અને ‘સંકેત’ના ઇતિહાસમાં અનેક ચમત્કાર થયા છે. સંગીતકાર ખૈયામનો કાર્યક્રમ થયો એને હું ચમત્કારની શ્રેણીમાં મૂકું તો ખોટું નહીં કહેવાય. જ્યારે આપણું ધારેલું કામ ન થાય ત્યારે આપણે નિરાશ થઈ જઈએ. ત્યારે ભૂલી જઈએ કે જીવનમાં છેવટે તો આપણું ધારેલું નહીં, ઈશ્વરે સુધારેલું (કામ) થાય છે.

સંગીતકાર ખૈયામ સાથે કાર્યક્રમ બાબતે મારી મુલાકાત થઈ ચૂકી હતી, પરંતુ એમાં એક અડચણ હતી. અહીં એક વાતનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે વીતેલા યુગના દિગ્ગજ કલાકારોની આર્થિક હાલત નબળી હોવાને કારણે તેઓ આવા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે માનધનનો (Appearance Money) આગ્રહ રાખતા હોય છે. એમાં કશું ખોટું નથી. આયોજકો તેમના નામે મસમોટી કિંમતની ટિકિટો વેચીને કમાણી કરતા હોય એટલે આ બાબતે ફરિયાદ કરવાનું કોઈ કારણ ન હોવું જોઈએ. અમે એક બાબતમાં નસીબદાર હતા. આ પહેલાં અમારા કાર્યક્રમમાં આવેલા કલાકારોએ એવો કોઈ આગ્રહ નહોતો રાખ્યો. અમારી ભૂમિકા સ્પષ્ટ હતી. ‘સંકેત’ના કાર્યક્રમ સભ્યો પૂરતા મર્યાદિત હોવાને કારણે એમાંથી નાણાકીય લાભ લેવાનો કોઈ સવાલ ઊભો નહોતો થતો.

હવે સમય બદલાયો હતો એટલે જ્યારે ખૈયામના પુત્ર પ્રદીપે માનધન તરીકે જે રકમની વાત કરી ત્યારે મને નવાઈ ન લાગી. મેં મારી મર્યાદા સમજાવતાં કહ્યું કે અમે એક ચોક્કસ રકમથી (જે પણ ખૂબ મોટી હતી) વધુ નહીં આપી શકીએ. તેમણે કહ્યું કે તમે વિચારીને જવાબ આપજો. હું નિરાશ થઈને પાછો વળ્યો. મનમાં એટલો સંતોષ હતો કે એક ગુણી સંગીતકાર સાથે મુલાકાત થઈ અને તેમના જીવનનાં અનેક સંસ્મરણો જાણવા મળ્યાં.

એ પછી થોડા દિવસ બાદ પ્યારેલાલજીના ઘરે બેઠો હતો ત્યારે પંડિતજી સાથે ફોન પર વાત થઈ અને મેં કહ્યું કે ખૈયામના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવાનો વિચાર છે, પરંતુ વાત જામતી નથી; જોઈએ શું થાય છે. મનોમન એ કાર્યક્રમ થાય એવી આશા મેં છોડી દીધી હતી.

બીજા દિવસે સાંજે પ્રદીપનો ફોન આવ્યો. મને કહે, ‘આપને ક્યા સોચા?’ મેં કહ્યું, ‘ખૈયામસા’બ જેવા ગુણી સંગીતકાર માટે અમે જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે. અફસોસ કે અમે મજબૂર છીએ. એક વાતની ગૅરન્ટી આપું છું. કાર્યક્રમની બાબતમાં તેમને એક વાતનો સંતોષ રહેશે કે અમે ઉત્તમ રીતે સંગીતમય રજૂઆત કરી.’

પ્રદીપે કહ્યું, ‘અમને એ બાબતે કોઈ શંકા નથી. પિતાજી કાર્યક્રમમાં આવવા ઉત્સુક છે. તમે કાલે ઘરે આવો એટલે ફાઇનલ વાત કરીએ.’

હું નવાઈ પામ્યો. આટલા દિવસો બાદ મને ઘરે બોલાવ્યો એનું શું કારણ હશે? પ્રામાણિકતાથી કહું તો મેં જે રકમ માનધન તરીકે આપવાની વાત કરી હતી એ પણ શક્ય ત્યારે જ બને કે કોઈ કૉર્પોરેટ કંપનીની સ્પૉન્સરશિપ મળે. આજ સુધી અમે એ દિશામાં વિચાર્યું નહોતું, છતાં હિંમત કરીને ‘પડશે એવા દેવાશે’ માનીને મેં એક રકમ માનધન તરીકે આપવાની વાત કરી હતી.

બીજા દિવસે તેમના ઘરે ચા-પાણી-નાસ્તો કરતાં ખૈયામ, જગજિત કૌર અને પ્રદીપ સાથે વાતોનો દોર ચાલ્યો. કલાક બાદ પ્રદીપ કહે, ‘તો પછી તમે જે રકમ માનધન તરીકે આપવાના છો એ નક્કી છેને?’ મેં કહ્યું, ‘સવાલ જ નથી. તમે કહો તો કાલે જ મોકલાવી દઉં.’ તેઓ બોલ્યા, ‘તમારા પર ભરોસો છે. જે દિવસે કાર્યક્રમ નક્કી થાય એ દિવસે આપજો.’

આમ કાર્યક્રમ નક્કી થયો. મને એક વાત સમજાતી નહોતી કે અચાનક આ વાત કઈ રીતે શક્ય બની. મનોમન હું મારા ખુશનસીબ માટે ઈશ્વરનો આભાર માનતો હતો. અંતે એનું રહસ્ય જાણવા મળ્યું. પંડિત શિવકુમાર શર્મા ‘સંકેત’ના તારણહાર બન્યા હતા. પ્રદીપે કહ્યું, ‘કલ પંડિતજી કા ફોન આયા થા. આપકી તારીફ કર રહે થે. કહા, આપ ઝુરૂર રજનીભાઈ કે પ્રોગ્રામ મેં જાઇએ. બહોત અચ્છે તરીકે સે કાર્યક્રમ પેશ કરતે હૈં. મેરે ગાનોં કા કાર્યક્રમ કિયા થા તબ મૈં હાજિર થા. આપકે કાર્યક્રમ મેં આને કી કોશિશ કરુંગા.’

પંડિતજીની ભલામણને કારણે જ આ ચમત્કાર થયો. એ બદલ હું આજીવન તેમનો ઋણી રહીશ. મને કલ્પના નહોતી કે જ્યારે આ કાર્યક્રમ માટે વાત થઈ ત્યારે તેઓ સમજી ગયા કે વાત ક્યાં અટકી હશે. ખૈયામને ફોન કરીને તેમણે સાંકેતિક રીતે અમારી ‘ક્રેડિબિલિટી’ અને ‘સિન્સિયરિટી’નું પ્રમાણપત્ર આપ્યું. આનાથી મોટો અવૉર્ડ બીજો કયો હોઈ શકે? જ્યારે મેં ગદ્ગદ થઈને આભાર વ્યક્ત કર્યો તો કહે, ‘આપ ઇતની મહેનત ઔર લગન સે કામ કર રહે હો તો યે તો મેરે લિએ છોટી બાત હૈ. આપકી બાત સે પતા ચલ ગયા કિ પેંચ કહાં ફંસા હૈ. મેં નહીં ચાહતા થા કિ કોઈ રુકાવટ આયે. ઇસીલિયે મૈંને ઉનકો ફોન કિયા.’

આમ ૨૦૧૧ની ૧૯ ઑગસ્ટે ખૈયામના અભિવાદનનો કાર્યક્રમ થયો. એ દિવસે પંડિતજી મુંબઈમાં નહોતા એટલે તેમણે આગોતરા અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ આપી હતી. મને કહે, ‘કોઈ અચ્છા કન્સેપ્ટ સોચિયે. એક કાર્યક્રમ કરેંગે.’ લાંબા સમય બાદ તેમની સાથે મુલાકાત થઈ ત્યારે મેં કહ્યું, ‘સંકેત’ કે પહલે કાર્યક્રમ મેં આપને ઑડિયન્સ કે સાથ જો બાતેં શૅર કી થી વો બહુત ઇન્ટરેસ્ટિંગ થી. લોગોં કો બહુત અચ્છા લગા. મૈં ચાહતા હૂં કિ એક ‘ટૉક શો’ કરના ચાહિએ. આપને અનેક દિગ્ગજ સંગીતકારોં કે સાથ કામ કિયા હૈ. આપ ઔર હરિજીને મિલકર અનેક ફિલ્મોં મેં સંગીત દિયા હૈ. આપકી સંગીતયાત્રા દરમ્યાન આપકે અનુભવ ઔર ઇસસે જુડી અનેક બાતેં સંગીતપ્રેમીઓં કે સામને પેશ કરના ચાહતા હૂં.’ આટલું સાંભળીને હસતાં-હસતાં તેઓ બોલ્યા, ‘આપકો મેરી બાતોં પે ઇતના ભરોસા હૈ? સિર્ફ બાતેં સુનને કૌન આયેગા?’ મેં કહ્યું, ‘મુઝે મેરી ઑડિયન્સ પર ઔર આપકી રજૂઆત પર ભરોસા હૈ. ઇસ કાર્યક્રમ કો હમ અલગ તરીકે સે પેશ કરેંગે.’ મને કહે, ‘ઠીક હૈ, આપ રૂપરેખા તૈયાર કિજિયે.’

અમે ૨૦૧૩ની ૧૦ ઑગસ્ટે ‘મેરી સંગીત યાત્રા’ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. કાર્યક્રમને બે ભાગમાં રજૂ કરવાનું નક્કી કર્યું. ભારતનું ફિલ્મ્સ ડિવિઝન અદ્ભુત ડૉક્યુમેન્ટરી ફિલ્મો બનાવે છે એની બહુ ઓછાને જાણ છે. અનેક વિષય, સમસ્યા, રમતવીરો અને કલાકારો પર અદ્ભુત ફિલ્મો બની છે. અફસોસ કે એનું માર્કેટિંગ નથી થયું. પંડિતજીના જીવન અને સંગીત પર ફિલ્મ્સ ડિવિઝનની લગભગ ૮૦ મિનિટની માહિતીસભર ફિલ્મ બની છે. કાર્યક્રમના પ્રથમ ભાગમાં એ ફિલ્મની રજૂઆત કરવાનું નક્કી કર્યું. બીજા ભાગમાં પ્રશ્નોત્તરીનું આયોજન કર્યું; જેમાં જાણીતા સંગીતકારો નૌશાદ, ઓ. પી. નૈયર, એસ. ડી. બર્મન, શંકર-જયકિશન, મદન મોહન, કલ્યાણજી-આણંદજી, રાહુલ દેવ બર્મન, લક્ષ્મીકાન્ત-પ્યારેલાલનાં ગીતોની ઝલક રજૂ કરી અને પંડિતજીએ એ સંગીતકારો સાથેનાં યાદગાર સંસ્મરણો શૅર કર્યાં. સમગ્ર કાર્યક્રમ એટલો રસપ્રદ હતો કે ચાર કલાક બાદ પણ શ્રોતાઓ ધરાયા નહોતા.

પંડિતજી એટલા ખુશ હતા કે મને કહે, ‘મુઝે પતા નહીં થા કિ લોગ ઇતની ધ્યાન સે બાતેં સુનેંગે. યે બહોત હી બઢિયા કન્સેપ્ટ હૈ. ઇસકો આગે લે જાના ચાહિએ.’ એ રાતે તેમને ઘરે મૂકવા ગયો ત્યારે તેઓ એટલા પ્રસન્ન હતા કે ન

પૂછો વાત.

મને એ વાતનો આનંદ છે કે ત્યાર બાદ દેશ-વિદેશમાં તેમના અનેક ‘ટૉક શો’ થયા. એ માટે તેમણે મને ખુલ્લા દિલે ક્રેડિટ આપી છે. ‘સંકેત’ના ૧૦૦ કાર્યક્રમ પૂરા થયા એની યાદગીરીમાં અમે એક સુવેનિયરનું પ્રકાશન કર્યું હતું, જેમાં તેમણે પત્ર દ્વારા મારી ભરપૂર પ્રશંસા કરી એને હું મારા જીવનનો એક મોટો અવૉર્ડ માનું છું.

એમ કહેવાય છે કે Laughter is the shortest distance between two people.’ મારી પાસે જોક્સનો ખજાનો છે. પંડિતજીની વાતોમાં પણ વચ્ચે-વચ્ચે રમૂજ આવે. મને લાગે છે એ કારણે અમારી વચ્ચે સારો ‘રેપો’ બંધાયો હશે. જ્યારે વાત થાય ત્યારે કહે, ‘માર્કેટ મેં ક્યા નયા (ચુટકુલા) આયા હૈ.’ અને હું એકાદ નવી જોક શૅર કરું. બાળકની જેમ ખડખડાટ, પણ ધીમા અવાજે હસતાં એટલું જ કહે, ‘આજ કા દિન અચ્છા ગયા.’ સાથી-કલાકારો સાથેના અનેક રમૂજી કિસ્સા તેમણે મારી સાથે શૅર કર્યા છે.

પંડિતજીની વાતોમાં જીવનની સચ્ચાઈનો પડઘો પડતો. એક ફિલોસૉફરની જેમ તેઓ દરેક વાતનું વિશ્લેષણ કરતા. મને કહે, ‘હું હમેશાં ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે તું મને અધૂરો રાખજે. હું અધૂરો હોઈશ તો જ પૂર્ણતા પામવાના પ્રયત્ન કરતો રહીશ.’ તેમનું માનવું હતું કે જ્યારે કલાકાર સ્ટેજ પર આવે ત્યારે તેણે પર્ફોર્મ કરવું જોઈએ, રિયાઝ નહીં. મોટા ભાગના કલાકારો ઑડિયન્સની તાળી માટે ‘ગિમિક્સ’ (ગતકડાં) કરતા હોય છે. અંદરથી તાળી વાગે એનું મહત્ત્વ વધારે હોય છે.’

મેં એક વાર તેમને પૂછ્યું કે ‘તમે અને હરિજી (હરિપ્રસાદ ચૌરસિયા)એ સફળ સંગીતકાર જોડી તરીકે નામ મેળવ્યું તો પછી અચાનક ફિલ્મો માટે કામ કરવાનું કેમ બંધ કર્યું?’ મને કહે, ‘અમુક સમય બાદ મને એ કામમાં ગૂંગળામણ થવા લાગી. મનમાં થતું કે હું સંગીતની સાધના માટે આવ્યો છું. ફિલ્મો માટે જે સમય જે રીતે આપવો પડે એ મારા સ્વભાવ સાથે સુસંગત નહોતું. હું જે મકસદથી સંગીત સાથે જોડાયો એનાથી વિપરીત જઈ રહ્યો હતો. મારા સમયનો હું માલિક નહોતો. એક વાર હું પરિવાર સાથે કાશ્મીર જઈ રહ્યો હતો. ઍરપોર્ટ પર યશ ચોપડાનો ફોન આવ્યો, ‘અર્જન્ટ એક ગીતનું રેકૉર્ડિંગ કરવાનું છે.’ મેં કહ્યું, ‘દસ દિવસ પછી આવું છું, ત્યાર બાદ કરીએ.’ તો કહે, ‘ના, શૂટિંગની ડેટ્સ ફિક્સ થઈ ગઈ છે. રેકૉર્ડિંગ કરવું જ પડશે. તમે ટ્રિપ પોસ્ટપોન કરો.’ હું આ રીતે કામ કરવા ટેવાયેલો નથી. જે કામમાં દિલને શાંતિ ન મળે એ કામ છોડવું સારું.’

પંડિતજી માટે સંગીત ઈશ્વરની આરાધના હતી. તેઓ કહેતા, ‘સંગીત ઈશ્વર જૈસા હૈ. દિખાઈ નહીં દેતા, સિર્ફ મેહસૂસ હોતા હૈ. ઇસીલિયે સંગીત કો નાદબ્રહ્મ કહતે હૈં. બાગ મેં જાતે હૈં તો ગુલાબ દિખાઈ પડતા હૈ, ખુશ્બૂ નહીં દિખતી. ઉસે મેહસૂસ કર કે પ્રસન્નતા મિલતી હૈ. સ્વર કો અગર દેખના હૈ તો આંતર્મુખી બનના પડતા હૈ. દુનિયા કે હર શોરગુલ સે ઉપર ઉઠકર, અપને આપ મેં ઝાંકના પડતા હૈ. ભલે શુરૂઆત મેં આપ બહુર્મુખી હો. ઉસ સમય બાહર કી તાલી કા ઇન્તઝાર રહતા હૈ. પર આખિર મેં તો આપકો આંતર્મુખી બનકર અંદર કી તાલી કા ઇન્તઝાર કરના પડતા હૈ. વો જો સાધના હૈ ઉસીકો હી હમ જીવન કહતે હૈં.’

તેમનો જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ એકદમ નિરાભિમાની અને ફિલોસૉફિકલ હતો. મંત્રમુગ્ધ થઈને તેમની વાત સાંભળતા હોઈએ ત્યાં અચાનક આપણને શ્રોતાની ભૂમિકામાંથી વક્તા બનાવી દેતાં એકાદ પ્રશ્ન પૂછે. તેઓ જાણતા હતા કે એક સારો શ્રોતા જ સારો વક્તા બની શકે. પૂરા ધ્યાનથી તમારી વાત સાંભળે. કહેવાતા મોટા કલાકારો પોતાની જ ગાજરની પીપૂડી વગાડતા હોય છે. પંડિતજી ‘અપની કહો, કુછ મેરી સુનો’ના સિદ્ધાંતમાં માનતા હતા. આવા મહાન કલાકારને નજીકથી ઓળખવાનો અવસર મળ્યો એને મારું અહોભાગ્ય માનું છું.

તેમના જીવનના અને સંગીતયાત્રાના અનેક કિસ્સા ભવિષ્યમાં શૅર કરીશું. આજે તેમને સ્વરાંજલિ આપતાં વિનોબા ભાવેની એક વાત સાથે તેમની સાથેનાં મારાં સ્મરણોને વિરામ આપવો છે. કોઈએ વિનોબાજીને પ્રશ્ન કર્યો કે ‘સંસારમાં રહીને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર જેવાં પ્રલોભનોથી દૂર રહેવાની તમે સલાહ આપો છો. એ કેવી રીતે શક્ય બને?’

વિનોબાજીએ કહ્યું, ‘ખારા સમુદ્રમાં ગંગાજળ ભરેલા એક નાના કળશને સીલ કરીને ફેંકીએ તો એની પવિત્રતાને આંચ ન આવે. એ જ રીતે મોહમાયાના સમુદ્રમાં સંયમ અને દૃઢતાના સીલથી જીવનરૂપી કળશને દૂષિત થતું બચાવી શકાય. જે વ્યક્તિ આ કરી શકે તેને સંસારી સાધુ કહેવો.’

પંડિત શિવકુમાર શર્મા સાચા અર્થમાં એક સંસારી સાધુ હતા એ વાતનો કોણ ઇનકાર કરી શકે?