અર્થતંત્રમાં માગ વધારવા સરકારે લીધો આ નિર્ણય...

અર્થતંત્રમાં માગને ફરી ઉભી કરવાના હેતુથી પ્રધાનમંડળે 30 લાખ જેટલા નોન-ગેઝેટેડ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને કુલ રૂ.3,737 કરોડનું બોનસ આપવાનું નક્કી કર્યું છે.

Union Cabinet approves productivity linked bonus and non-productivity linked Bonus for 2019-2020. More than 30 lakh non-gazetted employees will be benefited by the bonus announcement and total financial implication will be Rs 3,737 crores: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/B2yGBOXbIt

કેન્દ્રિય પ્રધાન પ્રકાશ જાવડેકરે જાહેરાત કરી કે, કેન્દ્રિય પ્રધાનમંડળે વર્ષ 2019-2020 માટે નોન-પ્રોડેક્ટિવીટી અને નોન-પ્રોડક્ટિવીટી લિંક્ડ બોનસ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. બોનસ એક જ ઈન્સ્ટોલમેન્ટમાં દશેરા પહેલા ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરના માધ્યમે આપવામાં આવશે.

તેમણે ઉમેર્યું કે, 30.67ન લાખ સરકારી કર્મચારીઓને આ બોનસનો ફાયદો થશે. આ બોનસની ચૂકવણીથી બજારમાં માગ વધશે.

Economy will start looking up as #COVID19 cases ease. Have asked departments to push expenditure which has a multiplier effect. Cabinet approval for the privatisation of public sector policy should happen soon: Tarun Bajaj, Secretary, Department of Economic Affairs (File photo) pic.twitter.com/rcl6gb0EqH