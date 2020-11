નાણાકીય વર્ષના બીજા ત્રિમાસિકમાં GDPમાં 7.5 ટકાનો ઘટાડો

વર્તમાન નાણાકીય વર્ષના બીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં (જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર) GDPમાં 7.5%નો ઘટાડો નોંધાયો છે.

આંકડા મુજબ હાલના મૂલ્યના આધારે GDPની કુલ કિંમત ચાલુ નાણાંકીય વર્ષના બીજા છ માસમાં રૂ.85.30 લાખ કરોડ રહી છે. આ એક વર્ષ પહેલાં આ સમયગાળામાં રૂ.98.39 લાખ કરોડની હતી. એટલે કે આ આધારે 13.3 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. જ્યારે ગત વર્ષના સમાન ગાળામાં સાત ટકાની વૃદ્ધિ થઈ છે. પહેલા ત્રિમાસિકમાં 23.9 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.

GDP at constant (2011-12) prices in Q2 of 2020-21 is estimated at Rs 33.14 lakh crores, as against Rs 35.84 lakh crores in Q2 of 2019-20, showing a contraction of 7.5% as compared to 4.4% growth in Q2 of 2019-20: Ministry of Statistics & Programme Implementation