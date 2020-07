RIL 43rd AGM: ગૂગલે રિલાયન્સ જિયોમાં 33 હજાર કરોડનું રોકાણ કર્યું

રિલાયન્સ જિઓ પ્લૅટફોર્મ્સમાં ભલભલા મોટા માથાઓએ રોકાણ કર્યું છે. ગૂગલ સર્ચ એન્જિન એક બાકી હતું અને આજે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડની 43મી એન્યુઅલ જનરલ મિટીંગમાં થોડી ક્ષણો પહેલાં જ જાહેરાત થઇ છે કે ગૂગલ દ્વારા જિઓ પ્લटએટફોર્મ્સમાં 33,737 કરોડ એટલે કે અંદાજે ચાર અબજ ડૉલર્સનું રોકાણ કર્યું છે. આ સાથે ગૂગલે જિઓ પ્લૅટફોર્મ્સમાં 7.7 ટકા સ્ટૅક ખરીદ્યો છે.

We are delighted to welcome Google as a strategic investor in Jio Platforms. We have signed a binding partnership and an investment agreement under which Google will invest INR 33,737 crores for a 7.7% stake in Jio Platforms: Mukesh Ambani at #RILAGM #NayeIndiaKaNayaJosh