કલ્પના કરો કે જો તમારી કંપની તમને રજા માંગ્યા વગર થોડા દિવસની એડવાન્સ રજા આપે તો..! મજા પડી જાય ને! `જા જી લે અપની ઝિંદગી` એટલે કે એક મિનિટ માટે તમને લાગશે કે તમે સપનામાં છો, પરંતુ હકીકતમાં કેટલીક કંપનીઓ આવી પણ હોય છે. એવા પણ લોકો છે જેઓ તેમના કર્મચારીઓની સારી સંભાળ રાખે છે. હકીકતમાં, તાજેતરમાં જ ઈ-કોમર્સ કંપની મીશો (Meesho) તેના કર્મચારીઓ માટે એક શાનદાર રજા નીતિ લઈને આવી છે, જેના વિશે કંપનીના સ્થાપક અને CTO સંજીવ બરનવાલે ટ્વિટર પર આની જાહેરાત કરી છે.

મીશોના કહેવા પ્રમાણે, જો કર્મચારીઓ ખુશ હશે તો તેમનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. જો કર્મચારીઓ ખુશ હશે તો તેઓ સખત મહેનત કરશે, તેથી જ માનસિક સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપવા માટે કંપનીએ સતત બીજા વર્ષે 11 દિવસ (22 ઓક્ટોબરથી 1 નવેમ્બર સુધી) માટે `રીસેટ અને રિચાર્જ બ્રેક`ની જાહેરાત કરી છે. તે પણ એવા સમયે જ્યારે ઘણી ઓનલાઈન શોપિંગ સાઈટ્સ સેલ ખોલી રહી છે, કર્મચારીઓ પ્રત્યે કંપનીનો આ નિર્ણય ખરેખર પ્રશંસનીય છે.

We’ve announced an 11-day company-wide break for a second consecutive year!



Keeping the upcoming festive season & the significance of #WorkLifeBalance in mind, Meeshoites will take some much-needed time off to Reset & Recharge from 22 Oct-1 Nov.



Mental health is important.